Sultàn, questo il nome di un eroe a quattro zampe che ha dato la vita per salvare quella del suo proprietario. Una storia che arriva da Neuquén, Argentina. Il cucciolo era uscito con il suo padrone di 19 anni, per una passeggiata nel quartiere in cui abitavano.

Erano circa le 18:30 del pomeriggio, i due stavano camminando, quando all’improvviso un uomo armato di coltello è apparso dal nulla. Il 19enne, impaurito, ha iniziato a correre chiedendo aiuto ai vicini. Nessuno è intervenuto. Altri due complici sono sbucati fuori poco dopo e tutti e tre insieme, hanno iniziato a picchiare il giovane in un parcheggio per taxi.

Subito è intervenuto il fedele cane Sultàn, in difesa del suo proprietario Rodrigo, prendendosi una pugnalata al suo posto. Una pugnalata che purtroppo è risultata fatale.

Davanti alla sconvolgente scena, un passante è intervenuto per aiutare il cane. Ma a nulla sono serviti i numerosi tentativi, compreso quello del veterinario. Non c’è stato nulla da fare per il povero cagnolino, è morto per salvare la persona più importante della sua vita.

Il proprietario di Sultàn è fuori pericolo

Rodrigo, invece, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in ospedale, dove il team medico gli ha fornito tutte le cure necessarie. Ora sembra essere fuori pericolo.

Sarà per sempre grato al suo amico a quattro zampe, per avergli salvato la vita e mostrato di essergli fedele anche incontro alla morte. Una dimostrazione d’amore che supera ogni confine e che dimostra, ancora una volta, cosa sono disposti a fare per noi i nostri animali domestici.

La storia di Sultàn si è rapidamente diffusa sul web. Migliaia di persone hanno lasciato il proprio pensiero per questo angelo peloso ed hanno voluto elogiare il suo gesto di amore e di fedeltà. C’è un motivo se si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo.