Theo è un cagnolino di circa due anni. Lo scorso Aprile stava vagando per le strade di Miami, in Florida. Mentre la famiglia di Ashley Tirado si trovava in viaggio lungo una strada del posto, il cane è saltato sulla loro macchina.

Credit: Facebook / Theo’s Journey – The Everglade Warrior

Ha scelto noi. È saltato sulla nostra macchina. Ci ha coccolato tutta la notte e abbiamo aspettato fino a quando i rifugi non hanno aperto il mattino successivo. Non volevamo lasciarlo di nuovo per strada. Meritava una vita piena d’amore.

Il povero Theo aveva una ferita ad un occhio ed aveva bisogno di cure mediche. Secondo il veterinario, qualcuno lo aveva maltrattato e poi abbandonato in strada.

Ashley e la sua famiglia sono rimasti così colpiti da quelle parole, che hanno deciso che non avrebbero permesso di cederlo in altre mani sbagliate. Così hanno atteso in Florida tutto il periodo delle cure e tutti gli accertamenti dei volontari su una probabile famiglia. Fortunatamente, Theo non è risultato appartenere a qualcuno e alla fine hanno potuto firmare tutti i documenti per la sua adozione.

Credit: Facebook / Theo’s Journey – The Everglade Warrior

Un furgone avrebbe dovuto consegnarlo a casa loro qualche settimana dopo. Le cose però non andarono come previsto. Il mezzo che portava il cane è rimasto coinvolto in un incidente stradale e Theo è scappato via.

Il cucciolo si è ritrovato solo e spaventato in una palude colma di alligatori. Quando Ashley è venuta a conoscenza di ciò che era accaduto, ha provato a pubblicare diversi appelli con le foto di Theo nei gruppi di cani smarriti.

Nel giro di poco tempo, migliaia di utenti hanno condiviso le immagini, che si sono poi diffuse in tutto il mondo.

Il ritrovamento di Theo

E sebbene c’erano poche speranze di ritrovarlo ancora vivo nella palude, decine di persone si sono recate ogni giorno sul posto alla sua ricerca. Dopo 9 lunghi giorni, Theo è stato ritrovato!

Credit: Facebook / Theo’s Journey – The Everglade Warrior

Ashley è scoppiata in lacrime, ringraziando tutte le persone sui social.