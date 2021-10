Il cane va a fare una passeggiata e torna a casa con una mucca (VIDEO)

A volte quando si va in giro si fanno belle conoscenze. E per chi è molto aperto di mente queste possono riguardare anche personaggi che non ti aspetteresti mai di definire come i tuoi migliori amici. Come nel caso del cane che va a fare una passeggiata e quando torna a casa si presenta con un nuovo amico. Anzi, un’amica: una bella mucca.

Fonte foto da video Twitter di buitengebieden_

Sander è un uomo che vive nei Paesi Bassi. Il 9 luglio scorso ha pubblicato sul suo account Twitter una scena esilarante di un cucciolo che dopo una passeggiata ha deciso di tornare a casa insieme a una mucca.

A quanto pare il cane è andato direttamente al recinto dell’animale, che forse era una sua amica da un po’ di tempo, altrimenti non si spiega tutta questa confidenza. E poi semplicemente la portata a casa dalla sua mamma umana che non poteva ovviamente credere ai suoi occhi.

Quando il cane si è presentato dalla sua mamma umana ha tentato in tutti i modi di convincerla a tenere quell’amichetta, anche solo per trascorrere una serata insieme. Si vede che erano molto legati. L’uomo ha condiviso il video con questa didascalia:

Mamma, può dormire qui stanotte? Domani pulirò la mia stanza! Per favore?

La mamma dà la risposta migliore al povero cagnolino:

Non accettiamo ospiti. Questo non accadrà.

Anche la mucca sembra dispiaciuta e come il cane tenta di fare gli occhi dolci alla donna, ma forse non servirà. Ovviamente il video è diventato virale: in poco tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e commenti. Tutti sono innamorati del cane, ma anche della mucca. Si vede proprio che sono migliori amici per la pelle.