Il labrador Wrigley è diventato un eroe in tutto il mondo: ha trovato un altro cane intrappolato ed ha salvato la sua vita

Oggi vi raccontiamo la storia di un cane eroe di nome Wrigley. Tutti noi sappiamo quanto gli amici a quattro zampe siano intelligenti e in grado si sentire il pericolo prima degli esseri umani.

Tutto è iniziato in un normalissimo giorno per il labrador dal pelo color cioccolato e il suo proprietario. Erano usciti per una passeggiata al Marilla Park a Streator, Illinois.

Improvvisamente, il cucciolo ha sentito che qualcosa non andava ed ha iniziato a comportarsi in modo strano.

Ha condotto il suo amico umano verso una buca, dove c’era un cane rimasto intrappolato.

Il proprietario di Wrigley allarma i Vigili del Fuoco

Non sapendo cosa fare, l’uomo ha subito lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco. In poco tempo, i pompieri hanno raggiunto il punto indicato e salvato il povero cucciolo spaventato.

L’istinto di Wrigley ha salvato la sua vita, il labrador si è accorto di lui e di cosa stava passando prima di chiunque altro. Forse nessuno avrebbe mai trovato quel cane, senza il suo aiuto.

Il video del salvataggio

Il video condiviso su Facebook e diventato virale, mostra l’attento salvataggio dell’equipaggio:

Poco dopo, Macy è stato portato in salvo. Era scomparso e la sua famiglia lo stava cercando da circa 24 ore.

I vigili del fuoco di Streator sono stati ringraziati per l’ottimo lavoro svolto. Ma gran parte del merito va a Wrigley, che ha salvato Macy da un triste destino.

Il cucciolo è stato acclamato come un eroe sul web da utenti di tutto il mondo!

Wrigley, sei un eroe!! Che lieto fine!

Cane e padrone in soccorso! Siamo tutti così fortunati ad avere una comunità così premurosa! Grazie a tutti coloro che si sono uniti per salvare Macy.

Dopo il salvataggio, il cucciolo è stato portato da un veterinario, dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie. Ora sta bene e potrà tornare dalla sua amorevole famiglia!