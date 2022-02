Una storia davvero bellissima è stata pubblicata sui social poco tempo fa. Il protagonista è un cane chiamato Zip, che ha dimostrato di avere una dolcezza inimmaginabile. Ha consolato un puledro di soli 9 giorni, che ha perso per sempre la sua mamma.

Da quel momento i due sono diventati praticamente inseparabili, ma la cosa più bella è sapere che l’animale è cresciuto sano e forte, grazie all’attenzione del suo amico.

Karla è una delle volontarie di S&K Quarter Horses, a Fayatte, in Alabama. Queste persone speciali, avevano trovato una cavalla incinta chiamata Sandy, in un terreno, ma le sue condizioni erano davvero disperate.

Non aveva nemmeno il microchip. Proprio per questo, senza nemmeno cercare quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, l’hanno portata in fretta nel rifugio.

Il loro unico scopo era quello di aiutarla e di farla tornare a stare bene. Tuttavia, esattamente 9 giorni dopo aver messo al mondo il suo piccolo puledro Tye, i veterinari non hanno avuto altra scelta che sottoporla ad eutanasia.

Il piccolo animale era triste, poiché desiderava solo avere la madre al suo fianco, ma invece era solo. Il cane Zip quando si è reso conto delle sue condizioni, è subito intervenuto per aiutarlo.

L’amicizia tra Zip ed il puledro Tye

Da quel momento il cucciolo non ha mai lasciato solo l’animale in difficoltà. Anche Tye era felice di aver trovato un amico così speciale.

Quando Karla la mattina andava ad aprire la stalla, Zip era al suo fianco ed appena la donna apriva la porta, lui correva davanti a lei, anche a rischio di farla cadere. Ecco il video della storia di seguito:

Per fortuna, nonostante la perdita subita, il piccolo Tye è cresciuto sano e in salute. È un cavallo felice, sano e soddisfatto della sua vita, ma soprattutto è dolce e socievole con tutti. Questo è stato possibile solo grazie al legame che ha instaurato con il cane Zip.