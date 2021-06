La foto di oggi proviene da una remota zona dell’Australia ma ha fatto ben presto capolino nei cuori di utenti provenienti da ogni parte del mondo. Il protagonista è un cucciolo di canguro orfano di nome Doodlebug che per consolarsi per la perdita di sua mamma, stringe in un caldo abbraccio un orsacchiotto di peluche.

Quando si è tristi e la vita non è così gentile come si vorrebbe, ci sono poche cose che possono scaldare le nostre anime così come lo fa un caldo abbraccio. Questo è un discorso che vale per noi umani, ma spesso può risultare molto utile anche nel mondo animale.

Recentemente, proprio a questo riguardo, si è diffuso su internet uno scatto davvero dolcissimo che è entrato nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo.

Ma partiamo dal principio. Gillian Abbott è una donna meravigliosa che gestisce un santuario per il salvataggio degli animali in una zona molto remota dell’Australia. Precisamente nella regione dei fiumi del Nuovo Galles del Sud.

Questa donna ha conosciuto il piccolo Doodlebug quando era un cucciolo di poche settimane di vita. Lei si è presa cura di lui, poiché la sua mamma era sparita nel nulla. Forse mentre correva nel bosco il piccolo è saltato fuori dal marsupio ed è rimasto solo.

Doodlebug ha un nuovo giocattolo

Dal giorno del loro primo incontro, il cucciolo di canguro è cresciuto ed è tornato in uno stato di semi libertà in natura. Tuttavia non ha mai dimenticato quel santuario e quella donna che gli hanno letteralmente salvato la vita quando era piccolo. Quindi spesso e volentieri torna per farsi coccolare e per mangiare insieme ai suoi amici e alla sua salvatrice.

Per accogliere lui e gli altri animali orfani che ha aiutato nel corso degli anni, la donna ha pensato di appendere degli orsacchiotti di peluche in giro per tutto il santuario.

In una delle tante visite, il canguro ha apprezzato così tanto la cosa che ne ha preso uno e lo ha stretto forte forte a se. Ha iniziato a giocarci come se fosse un bambino.

Tutta la scena è stata immortalata in una foto che ha fatto il giro di tutto il mondo.