La direttrice del santuario dove viveva Trombeta, pensava che lei non sarebbe stata in grado di essere una mamma

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una lupa grigia messicana di nome Trombeta. Quante volte abbiamo sentito dire la frase la mamma è sempre la mamma? Un amore che va oltre ogni limite, anche nel mondo animale.

Trombeta vive al Wolf Conservation Center di New York, un centro specializzato nello studio e nella protezione dei lupi grigi messicani, che ha lo scopo di conservare la specie. La lupa è nata in cattività e il santuario è sempre stato la sua casa.

Nel 2018, l’animale ha incontrato un altro lupo della sua specie chiamato Lighthawk ed è rimasta incinta all’età di 2 anni.

Nonostante la notizia è stata accolta con gioia da tutti gli operatori del rifugio, la direttrice del santuario, Maggie Howell ha espresso la preoccupazione per la maternità di Trombeta.

La donna temeva che la lupa non avrebbe capito il suo ruolo dopo il parto, non avendo mai avuto esempi e non avendo mai visto la sua mamma prendersi cura di altri cuccioli.

Lei era “figlia unica“, Il che è strano per un lupo. Solitamente, infatti, le cucciolate sono di 4 o 6 lupetti, ma lei era sola.

Il parto della lupa Trompeta

Quando è arrivato il momento del parto, tutto è andato per il meglio. La lupa ha dato alla luce un cucciolo sano e gli operatori si sono occupati di tenere la situazione sotto controllo attraverso una telecamera nascosta.

Abbiamo assistito al momento commovente in cui la neomamma ha coccolato il suo piccolino tra le zampe, cercando di farlo addormentare. Un momento che vogliamo mostrare a tutti.

Nelle immagini si vedono mamma e cucciolo che dormono. Improvvisamente il piccolo lupo si sveglia nel cuore della notte e lei, come ogni altra mamma del mondo, cerca di calmarlo con una dolcezza indescrivibile. Con l’amore che solo una madre sa dare.

La direttrice del santuario si sbagliava, perché non è l’esperienza che insegna come essere madri. Qualsiasi madre, di qualsiasi specie, saprà esattamente cosa fare e come prendersi cura del proprio bambino.

Il video della lupa Trombeta si è diffuso in ogni parte del mondo e ha scaldato il cuore di migliaia di persone. Se vi è piaciuta la sua storia, condividetela con i vostri amici.