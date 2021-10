Il noto cantante Jaheim Hoagland è stato arrestato: in casa sua sono stati trovati 15 cani in gravi condizioni

Solo nelle ultime ore i media locali hanno deciso di rendere pubblica la notizia. Il noto cantante Jaheim Hoagland è stato arrestato per il reato di maltrattamenti nei confronti degli animali. All’interno della sua abitazione hanno trovato 15 cani in condizioni disperate, uno di loro non ce l’ha fatta.

Una vicenda terribile, che ovviamente ha fatto presto il giro del mondo. L’artista da quando si è diffusa la notizia, ha perso molti dei suoi fan.

Stando alle informazioni rese note nelle ultime ore, il tutto è avvenuto dopo una segnalazione da parte di un vicino. Quest’ultimo ha allertato le forze dell’ordine, poiché da diversi giorni sentiva dei pianti disperati.

Gli agenti nel sentire le sue parole sono andati presto a controllare ed è proprio è quel punto che hanno fatto la terribile scoperta.

I poliziotti sono riusciti ad entrare nella proprietà privata grazie ad un mandato. Già nel giardino hanno visto delle gabbie, in cui c’erano 6 cani in condizioni molto gravi. Erano talmente magri che non ce la facevano nemmeno a stare in piedi.

Hanno iniziato a controllare in giro e poco dopo si sono trovati davanti ad un’altra scena straziante. Hanno trovato altri 9 cani, sempre in situazioni critiche, che avevano bisogno del loro aiuto.

Il cantante Jaheim Hoagland è stato arrestato: l’intervento dei volontari

Gli agenti sapevano che avevano bisogno di cure. Per questo hanno chiesto l’intervento dei volontari del locale rifugio e vista la gravità della situazione, i ragazzi sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Hanno portato i 15 cani nella clinica veterinaria, ma dopo la visita medica è emersa una triste realtà. Uno di loro non poteva sopravvivere a tutti i maltrattamenti che aveva subito. Per questo il veterinario ha deciso di sottoporlo ad eutanasia, per evitare di farlo soffrire ancora. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cantante al momento è in carcere e a breve dovrà presentarsi davanti al giudice, per spiegare il motivo dietro il suo comportamento. Gli agenti nella relazione hanno scritto che solo una persona che ha dei gravi disturbi, può fare qualcosa di così terribile.