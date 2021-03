Agenti di polizia hanno liberato 19 gatti e 3 cani, che vivevano in un appartamento in condizioni disperate

Un grave caso di crudeltà verso gli animali, è stato registrato pochi mesi fa a Port Huron, nel Michigan. Alcuni agenti di polizia hanno trovato in un’abitazione 19 gatti e 3 cani, che vivevano in condizioni disperate. Grazie al loro tempestivo intervento, ora sono liberi e si stanno riprendendo da quella drammatica esperienza.

CREDIT: FACEBOOK

I maltrattamenti sugli animali sono un fenomeno in continua crescita. Per questo sono nate migliaia di associazioni, che cercano di mettere fine a queste crudeltà.

In questo terribile episodio, tutto è iniziato in una giornata come le altre per gli agenti, che erano nel loro distretto. All’improvviso hanno ricevuto la chiamata da alcune persone, che vivevano in quel condominio.

Li hanno avvisati delle grave situazione in cui vivevano due signori, che all’interno della casa avevano degli animali, in condizioni disperate.

CREDIT: FACEBOOK

I poliziotti sono riusciti a farsi fare un mandato nel giro di poche ore e sono andati in fretta in quell’abitazione. Nel momento in cui sono entrati, si sono trovati davanti ad una scena straziante. Il forte odore aveva invaso tutto il condominio.

I 19 gatti ed i 3 cani erano chiusi in alcune gabbie. Erano magri e disidratati. Si vedeva molto bene che non ricevevano le cure adeguate, ormai da molto tempo. Hanno anche visto che sul pavimento e sui muri c’erano sporcizia ed escrementi. La situazione era davvero drammatica.

Liberati i 19 gatti ed i 3 cani chiusi in quell’appartamento

Per fortuna gli agenti, con l’aiuto di alcuni volontari, sono riusciti a liberarli in fretta. Ma i traumi che hanno riportato sono drammatici. Li hanno portati nel rifugio locale e il medico li ha sottoposti a cure e trattamenti per farli tornare a stare bene.

I due signori al momento si sono trasferiti in un’altra abitazione, ma sono sottoposti a controlli continui da parte delle forze dell’ordine.

Visto ciò che hanno trovato dentro quell’abitazione, gli agenti hanno deciso di denunciarli. È probabile che dovranno scontare la loro pena nel carcere.