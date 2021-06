L'ex calciatore del Napoli Paolo Cannavaro ha dovuto dire addio per sempre al suo pastore tedesco Mas

Perdere il proprio amico a quattro zampe è la cosa peggiore che possa mai capitare nella vita di un proprietario e di un amante degli animali. Ne sa qualcosa Paolo Cannavaro che ha annunciato sul suo account Instagram, seguito da quasi 300mila follower, la recente scomparsa dell’adorato Mas, il pastore tedesco che faceva parte della sua famiglia da ormai tantissimi anni.

Credit: paolocannavaro – Instagram

Quando si sceglie di far entrare nella propria vita e nella propria famiglia un cucciolo, interiormente si è già consapevoli del fatto che, prima o poi, a quell’essere dolce, amichevole e pieno d’amore si dovrà dire addio un giorno.

Tuttavia, i momenti trascorsi insieme e l’affetto reciproco che ci si scambia riescono a far dimenticare tutto questo e a farci godere ogni singolo giorno che trascorriamo insieme a loro.

Quando arriva il momento per i cuccioli di attraversare il ponte dell’arcobaleno, è inevitabile che i proprietari sentano l’intero mondo crollare addosso. Ma dentro rimane la consapevolezza che magari le loro sofferenze siano finite e che ora sono in un posto migliore di questo.

Credit: paolocannavaro – Instagram

L’ex calciatore del Napoli ed attuale collaboratore tecnico del Guangzhou, Paolo Cannavaro e la sua famiglia, hanno accolto Mas quando era solo un cucciolo. Con lui hanno trascorso dei momenti indimenticabili, molti dei quali immortalati in bellissime fotografie che resteranno per sempre in ricordo.

Il pastore tedesco è entrato nella famiglia e ne è diventato un membro a tutti gli effetti. Pensare che il nome Mas è composto dalle iniziali dei nomi dei tre figli di Cannavaro. Un particolare davvero molto dolce che fa capire quanto importante sia stato per queste persone fin dal primo ingresso in casa.

Il commovente addio di Paolo Cannavaro per il cucciolo Mas

Ieri è purtroppo arrivato quel giorno che Paolo Cannavaro, sua moglie e i suoi figli avrebbero voluto che non arrivasse mai.

Sul profilo Instagram dell’ex calciatore è apparso un album di fotografie che ritraggono lui e tutta la famiglia nei momenti felici trascorsi insieme al cucciolo. Nella didascalia, un messaggio di amore eterno per il cagnolino scomparso.

Credit: paolocannavaro – Instagram

ADDIO CARO AMICO MIO. NON SAI QUANTO CI MANCHERAI…❤️MAS❤️

Il commovente post ha raggiunto in pochissime ore un numero davvero considerevole di cuori e soprattutto di commenti. Tanti amici e fan di Cannavaro che hanno voluto mostrare la loro vicinanza in questo momento così drammatico.