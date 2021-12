La triste storia della cagnolina Gracie ha scaldato il cuore di tantissime persone. Sappiamo che siamo fortunati a condividere le nostre vite con amico a quattro zampe, ma sappiamo anche che la sua vita sarà meno breve della nostra e che, prima o poi, arriverà il momento di dirgli addio.

Circa 9 anni fa, un uomo di nome Douglas Korn ha fatto una promessa alla sua amata cagnolina Gracie. E quando è arrivato il momento, sapeva di doverla mantenere.

Oggi ho salutato il mio cane. Troppo presto, non era il momento giusto. Ma dovevo mantenere la promessa che gli avevo fatto molto tempo fa: la mia voce sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbe sentito e il mio sorriso sarebbe stato l’ultima cosa che avrebbe visto. Proprio come il nostro viaggio è iniziato, solo noi due, è finito.

L’uomo ha poi spiegato che ha deciso di tentare con l’intervento chirurgico, anche se sapeva che non sarebbe servito a salvare la sua Gracie, solo per regalarle qualche altro mese pieno di affetto ed amore.

Poi è arrivato quel giorno, ha ricevuto una chiamata da sua madre, poche parole piene di dolore. Gracie non era la stessa e la donna pensava proprio che fosse arrivato il momento, così ha informato subito suo figlio.

Mentre lui era al lavoro, affidava la cagnolina a sua madre, che si occupava di controllarla, coccolarla e rassicurarla fino al suo rientro.

Ho raggiunto casa e l’ho portata velocemente sul sedile del passeggero dell’auto. È rimasta lì e mi ha guardato mentre guidavo verso il parco. Penso che lei lo sapesse. Non le importava di sporgere la testa fuori dal finestrino e lasciare che il vento le soffiasse in faccia, non si faceva distrarre dalle altre macchine, persone o anche altri cani che incontravamo per strada. Mi ha guardato per tutto il tempo e poi si è sdraiata sul sedile per farmi accarezzare delicatamente la testa.