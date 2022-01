Oggi vogliamo raccontarvi la storia di due cani, Gaspar e Kaya, che si è diffusa recentemente sul web e che ha commosso migliaia di persone in tutto il mondo.

Gaspar e Kaya hanno trascorso una vita intera insieme, amici per la pelle. Nonostante vivessero in due famiglie diverse, i loro proprietari li facevano incontrare quasi ogni giorno. Poi è successo qualcosa di straziante, che ha cambiato tutto.

Il cucciolo maschio, Gaspar, è morto a causa di un’insufficienza renale. Il suo umano sapeva che Kaya sarebbe stata quella a soffrirne di più, per questo prima di seppellirlo, le ha permesso di salutare il suo amico a quattro zampe per l’ultima volta.

Le famiglie dei due cani non potevano immaginare ciò che sarebbe accaduto in seguito. Dopo aver incontrato Gaspar, Kaya si è sdraiata nel punto esatto del cortile dove era stato sepolto.

Per tutto il giorno, è rimasta su quel cumulo di terra e i suoi umani non sono riusciti a farla spostare in nessun modo. Doveva rimanere accanto al suo migliore amico, perché in quel momento aveva bisogno di lei.

È stato il suo ultimo gesto d’amore per Gaspar. Eravamo straziati e commossi dalla scena.

Queste le parole della famiglia di Kaya. Mentre il proprietario di Gaspar, ha voluto raccontare la vicenda sul web, pubblicando le foto della cucciola triste e accompagnandole con queste parole:

Abbiamo seppellito il nostro cane nel cortile della casa di mamma. Gaspar è stato un compagno unico che ha insegnato molto a tutti noi. Questa è Kaya, la sua amica, che non sta lasciando la sua tomba ora. Gli animali sono esseri superiori che non capiremo mai, e spesso questo non lo meritiamo.

Gaspar ha attraversato il ponte dell’arcobaleno, ma continuerà a vivere nel cuore della sua amica Kaya. Una storia che ha commosso il mondo intero.