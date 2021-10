La storia di oggi ha come protagonista una cagnolina randagia e ci insegna quanto grande possa essere l’amore di una madre, anche nel mondo animale. La cucciola, dopo una vita di sofferenza in strada, ha dato alla luce sette cuccioli.

Credit: Respetemos a los Animales – YouTUbe

I volontari del posto, dopo essere venuti a conoscenza della sua situazione, hanno fatto del loro meglio per prendersi cura della randagia e della sua prole. Il video pubblicato sul web mostra il momento in cui un adottante decide di portare a casa uno dei suoi cuccioli e il commovente momento in cui la cagnolina lo saluta per l’ultima volta.

L’uomo arriva con il suo scooter e prende tra le sue mani il cagnolino. La povera mamma si avvicina a quello sconosciuto con la testa e le orecchie basse, come se volesse implorarlo di farglielo salutare un’ultima volta. L’adottante, commosso ed intenerito dalla scena, porge il cucciolo verso la sua mamma, che inizia a leccarlo e baciarlo con quell’amore che solo una madre è in grado di dare.

Non preoccuparti, mi prenderò cura del tuo cucciolo.

Credit: Respetemos a los Animales – YouTUbe

Con queste dolci parole, l’uomo cerca di rassicurare la cagnolina randagia. Lei sembra capire e dopo averlo salutato si allontana, prima di girarsi un’ultima volta. Un ultimo addio che tutti i presenti ricorderanno per sempre.

Credit: Respetemos a los Animales – YouTUbe

Il video è stato pubblicato sul web e in poco tempo è diventato virale, raggiungendo ogni parte del mondo. In molti hanno commentato la scena, affermando che sembra uno di quei tristi addii che si vede soltanto nei film.

Guardate il video di seguito:

La cucciola si trova ora sotto le cure dell’Università di Zhengzhou nella provincia di Henan, in Cina. I volontari le assicurano tutto ciò di cui ha bisogno ed hanno trovato una casa amorevole a tutti i suoi cuccioli. È bello vedere che c’è qualcuno che interviene in aiuto dei tanti cani randagi che soffrono per le strade.