Nonostante abbia dovuto festeggiare il suo compleanno durante la pandemia, Elizabeth Guthrie ha avuto comunque la sua occasione per trascorrere una giornata che difficilmente dimenticherà. Il merito è stato tutto della splendida idea che hanno avuto i suoi genitori, Mary e Mike Guthrie. Vedete il video e le immagini per credere.

Il Coronavirus ha stravolto le vite di tutti noi. Il lockdown e il distanziamento sociale hanno cambiato molte nostre abitudini. Come per esempio il modo di festeggiare il compleanno.

Per tutto questo periodo, non è stato possibile organizzare delle feste con i nostri amici e parenti. E tutto questo è pesato soprattutto ai bambini, che prima d’ora erano abituati a grandi party con tutti gli amichetti.

Elizabeth Guthrie, qualche tempo fa , ha compiuto 3 anni. La bimba era molto triste di non poter invitare i suoi amici a casa. Così, i suoi genitori hanno escogitato un piano per rendere comunque indimenticabile il suo giorno.

L’ide dei genitori di Elizabeth

Mary e Mike, conoscono molto bene la loro bambina. Sanno bene quanto lei ami i cani. Durante le giornate trascorse in casa, la famiglia si divertiva a guardare tutti i cagnolini che andavano a passeggio con i loro proprietari. Sapevano i nomi di alcuni di loro e sapevano anche a che ora passavano di solito.

Così, a pochi giorni dal compleanno di Elizabeth, i suoi genitori hanno stampato dei volantini e degli inviti per tutti quegli amici a quattro zampe. Nel messaggio rivolto ai loro proprietari, Mike e Mary invitavano tutti a passare tra le 17:00 e le 17:30, giusto per fare un saluto alla piccola festeggiata.

La risposta è stata straordinaria. Si aspettavano massimo 12 cani, ma in realtà, a fine giornata, hanno potuto contare ben 17 cani e 41 umani.

Tutti passavano, si fermavano, sempre mantenendo il distanziamento dovuto, facevano gli auguri e poi andavano via. Alcuni dei cagnolini avevano indossato anche dei tutù e dei cappellini da party. Alcuni dei proprietari hanno portato dei striscioni per fare gli auguri alla piccola Lily.

La vicenda è stata così dolce, che alcuni hanno scattato delle foto e l’hanno raccontata su internet, sciogliendo i cuori di migliaia di utenti da ogni parte del mondo. In un momento così difficile per tutti, storie di positività come questa non possono che far bene.