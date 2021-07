È una notizia bellissima scoprire di essere in dolce attesa. Tuttavia, per il golden retriever di John Bache, non è stato molto bello scoprire di avere presto un fratellino. Il suo amico umano ha ripreso tutta la scena in un video ed ovviamente è diventato presto virale sul web.

CREDIT: YOUTUBE

La maggior parte dei genitori desiderano far crescere i loro piccoli con l’amore e le attenzioni di un amico a quattro zampe.

Questo infatti è il caso di John Bache e di sua moglie. I due ragazzi, quando hanno scoperto di aspettare un figlio, erano al settimo cielo. Ma soprattutto erano felici perché sapevano che al loro fianco c’era anche il loro amato cagnolino.

Il cucciolo è sempre stato molto dolce e gentile con tutti. Infatti la sua famiglia è sicura che lo sarà anche con il bimbo che sta arrivando nella sua vita.

CREDIT: YOUTUBE

Pochi giorni fa, il suo amico umano ha pubblicato una clip sul suo canale Youtube, che è diventata presto virale. L’uomo era seduto sul divano e stava avvisando il piccolo di ciò che stava per accadere. Lo ha guardato negli occhi e, all’orecchio, gli ha detto:

Qualcuno qui avrà un fratellino. Si esattamente un fratellino.

La reazione del golden retriever quando scopre la verità

CREDIT: YOUTUBE

È proprio nel momento in cui il cucciolo scopre la realtà che ne rimane sconvolto. Infatti si gira verso il suo amico umano con gli occhi seri e lo fissa per alcuni secondi.

John Bache allora insiste e continua a dirgli che diventerà presto un fratello maggiore. Il cane lo guarda come a dire: “Ti ho sentito bene!” Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ovviamente ha avuto molto successo sul web e molte persone si sono complimentate con l’uomo e la moglie, per il loro comportamento. Tante famiglie quando scoprono di aspettare un figlio, preferiscono portarle gli animali in un altro posto, ma questo ovviamente non è il loro caso.