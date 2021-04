Ogni animale merita di avere una seconda possibilità. Bodie per esempio è un cane che nella sua vita ha avuto un passato difficile, ma che ora desidera solo poter incontrare delle persone amorevoli. Infatti fa il possibile per attirare l’attenzione di tutti gli umani che si presentano nel rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

Come la maggior parte dei nostri amici a quattro zampe, anche lui vuole avere una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani, disposti a donargli le cure necessarie.

Purtroppo il suo passato non è stato semplice come molti credono. I volontari di Humane Society lo hanno trovato da solo ed abbandonato, per le strade della città.

Il piccolo vagava ormai senza una meta, con la speranza di riuscire a ritrovare la sua famiglia, gli esseri umani che per lui erano tutta la sua vita. Il suo sguardo era triste e sofferente, poiché dopo aver passato diverse settimane in strada, stava molto male.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi quando hanno capito la sua grave situazione, hanno deciso di portarlo nel loro rifugio. Il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita e, alla fine, hanno deciso di provare a cercare la casa adatta a lui.

Hanno pubblicato diversi annunci sui social. I volontari hanno parlato del suo passato difficile e della sua personalità allegra e vivace. Però mai nessuno si è fatto avanti per adottarlo.

La ricerca disperata di una famiglia per Bodie

Una donna ha deciso di prenderlo in affidamento, ma non poteva tenerlo nella sua abitazione per molto tempo. Tuttavia, Bodie in quelle settimane era felice, perché non doveva passare la maggior parte delle sue giornate chiuso dentro un box.

Ora sono passati già diversi mesi dal suo arrivo nel rifugio ed ancora nessuno ha deciso di adottarlo. Però, il cucciolo quando vede degli umani arrivare, fa il possibile per attirare l’attenzione.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo scopo è proprio quello di farsi notare, affinché riesca a trovare la famiglia umana perfetta per lui. Ogni cane spera in un lieto fine ed anche Bodie, sogna di poter trovare il suo posto speciale in una famiglia!