La drammatica scoperta della donna sul piccolo Saint, il cane trovato a vivere come randagio

Ci sono storie che riescono ad entrarci nel cuore e a dimostrarci il vero significato della parola amore. Questo è proprio il caso di un dolcissimo pit bull chiamato Saint, trovato a vivere da randagio. La sua amica umana ha anche scoperto che era molto malato ed aveva bisogno di diversi trattamenti.

CREDIT: PITTIE NATION

Purtroppo non tutti i nostri amati amici a quattro zampe, riescono a trovare la casa perfetta per loro sin da subito. Alcuni sono costretti a vivere in condizioni davvero molto critiche e questo spezza il cuore di tutti noi.

Saint, per esempio, quando è stato trovato, era in condizioni davvero disperate. Era magro, triste e malato. Una donna chiamata Heather, lo ha trovato mentre viveva in un campo abbandonato.

Era terrorizzato dagli esseri umani. La signora prima di riuscire a portarlo via, ha dovuto lavorare per diverso tempo.

CREDIT: PITTIE NATION

Dopo esser riuscita a farlo salire sulla sua auto, lo ha portato d’urgenza nella clinica veterinaria. Tuttavia, il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che il cane era molto malato e doveva sottoporlo a diverse cure e trattamenti.

Heather quando lo ha saputo, ha deciso di non lasciarlo solo. Voleva mostrare a Saint l’importanza di una casa e di una famiglia. Infatti dopo aver parlato con il marito, hanno deciso di prenderlo in affidamento.

La trasformazione del piccolo Saint

CREDIT: PITTIE NATION

La donna si è presa cura di lui per tutto il tempo. Era felice di farlo, poiché il cucciolo a causa di ciò che aveva vissuto, se ne stava tutto il tempo da solo. Ma lei voleva aiutarlo ad aprirsi.

Una mattina però Heather è rimasta stupita, perché all’improvviso ha notato alcuni miglioramenti, che non avrebbe mai creduto possibili. Il cane ha iniziato a mostrare il suo carattere e la sua dolcezza. Ecco il video della sua storia di seguito:

Per fortuna Saint è riuscito a riprendersi nel giro di un mese. Quando la donna ha capito che era arrivato il momento di trovargli una casa, ha deciso di adottarlo per sempre. Non poteva più immaginare la sua vita senza di lui!