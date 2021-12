La fedeltà del piccolo Atlas, il corriere ha fermato la donna per raccontarle cosa accade nella casa ogni giorno

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero bellissima, che merita di essere conosciuta. Il protagonista è un cane molto dolce, chiamato Atlas che ogni giorno aspetta il ritorno della sua amica umana sulla finestra. Non si muove da lì finché non la vede camminare nel vialetto.

Una vicenda davvero commovente e che ci dimostra ancora una volta l’amore che un cane può provare per la sua famiglia umana.

Chloe Bonnel è una ragazza che vive a Tallahassee, in Florida. Poco prima che iniziasse la pandemia, un suo amico le ha parlato di una cucciolata che era nel rifugio. Quei poveri cagnolini erano stati abbandonati ed avevano bisogno di una famiglia.

La donna non sapeva se fosse giusto adottarne uno, ma quando è andata a vederli, Atlas non l’ha più lasciata andare. È saltato tra le sue braccia e non è più voluto scendere.

Chloe alla fine ha deciso di adottarlo ed è stata la scelta migliore che potesse fare. Il cane le è sempre rimasto vicino.

Pochi giorni fa, un corriere UPS ha fermato la ragazza nel cortile della casa, per parlare di cosa fa il cane ogni volta che lui passa lì davanti.

Il racconto del corriere UPS sul piccolo Atlas

L’uomo quando ha visto l’amica umana rientrare sul vialetto, ha deciso di fermarsi. Sin da subito le ha detto che è rimasto stupito dalla fedeltà del suo cucciolo, poiché non aveva mai visto una cosa simile.

Ogni volta che passo qui davanti, lo trovo sulla finestra che ti aspetta. Anche quando vengo a consegnare un pacco, lui non si muove. Non è affatto disturbato dalla mia presenza, ma cerca sempre di poterti rivedere lungo la strada. Adoro passare e vederlo, mi commuove.

Chloe è rimasta a bocca aperta dalle parole di questo corriere. Non credeva che il piccolo potesse aspettare il suo ritorno a casa stando seduto. Lei credeva che avrebbe distrutto qualcosa per correre e giocare, ma la realtà è stata totalmente diversa.