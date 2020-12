L’appello per Nina e Rocky, pubblicato dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sta conquistando il cuore del web. Questi due adorabili cuccioli hanno perso il loro papà per colpa del Covid-19 e adesso cercano una casa a Roma o dintorni. La loro adozione potrebbe risultare più difficile, perché i volontari non vogliono separarli. L’appello parla infatti di un’adozione di coppia.

Credit: Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia

Due cani, invece che uno, è impegno grande, che non tutte le famiglie sono disposte a prendersi. Questi due meticci, un femmina e un maschio, si sono ritrovati soli, nelle mani dell’associazione, perché dopo la morte dell’unica persona che li abbia mai amati, la famiglia dell’uomo non ha voluto più sapere niente di loro.

Credit: Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia

L’annuncio per l’adozione di questo due bellissimi e dolcissimi amici a quattro zampe, è pubblicata sulla pagina Facebook della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Ostia. Aiutiamoli a trovare una casa, condividiamo la notizia, arriviamo a qualcuno vicino a loro:

Nina e Rocky adozione di coppia e di vero ❤️ ❤️ UN ANGELO PER NINA E ROCKY ❤️ Loro sono Nina (colore fulvo) e Rocky (colore nero focato), sono di taglia piccola e sono rimasti soli al mondo. Il loro papà umano è morto di Covid 19 più di un mese fa a Roma e i familiari rimasti, non ne hanno voluto sapere più niente.Nina ha circa 8 anni e Rocky almeno 11, sono inseparabili e dolcissimi. Non vogliamo dividerli e sarebbe stupendo trovare un’adozione di coppia, stanno già soffrendo troppo per aver perso il loro papà.Alcuni volontari si stanno occupando di loro con tanto amore ma si cerca urgentemente una famiglia.Nina e Rocky sono adottabili preferibilmente insieme e solo su Roma o provincia.Per info adozioneLNDC sez. Ostia☎️ 333.2729049 Posted by Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia on Wednesday, December 9, 2020 Credit video: Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia

Credit: Lega Nazionale per la Difesa del Cane sez. Ostia

Regaliamo un Natale speciale a questi due angeli, aiutiamoli a trovare una casa. Un piccolo gesto, che per loro potrebbe essere un grande gesto.