Faust è un pastore tedesco che apparteneva all’unità k9 del dipartimento di polizia del Texas. Ha lavorato accanto ai suoi colleghi, nella squadra di rilevamento di esplosivi. Nel corso degli anni, ha vinto diversi premi per il suo servizio. Durante tutta la sua carriera, al suo fianco c’è sempre stato l’agente speciale senior Bryan Schaffer.

Hanno lavorato insieme su numerosissimi casi con successo e dopo 8 bellissimi e lunghissimi anni, per Faust era arrivato il momento di ritirarsi. Visto tutto ciò che hanno condiviso, il suo collega umano ha voluto salutarlo come si deve.

Il giorno della pensione e ultimo giorno del suo lavoro, il pastore tedesco è salito come suo solito sul sedile passeggero, pronto per il suo lavoro. La radio nell’auto della polizia era accesa e solitamente ciò significava che stava arrivando una richiesta di intervento. Ma stavolta era diverso, il messaggio riguardava soltanto l’eroe peloso.

Faust ha appena completato il suo ultimo turno come cane di rilevamento di esplosivi e cane di servizio di polizia k9, dopo 8 anni e un giorno. Ed ora è ufficialmente in pensione. Faust, grazie per il tuo servizio!

Dopo le bellissime parole del radiocomunicatore, anche Schaffer ha voluto fare la sua parte.

Faust grazie per tutto il bene che hai fatto per noi e per le altre agenzie, ma soprattutto grazie per averci riportato a casa sani e salvi dopo ogni turno.

Ma la cosa più bella, è avvenuta al termine di quell’ultima giornata lavorativa. Il suo collega e migliore amico, ha deciso di adottarlo e di aprirgli le porte della sua casa e del suo cuore.

Grazie a lui, potrà trascorrere i suoi giorni da cane pensionato, rilassandosi e sonnecchiando in una casa amorevole. E continuare ad avere nella vita quell’unica persona sulla quale ha sempre potuto contare.

La nuova vita del cane Faust

La notizia del suo pensionamento, si è diffusa sul web e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Le foto di un cane eroe, che per 8 anni ha servito il suo paese, hanno scaldato il cuore di migliaia di persone. In molti hanno voluto lasciargli parole d’affetto e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto.

Oggi si gode ogni giorno libero dell’agente Schaffer. Insieme hanno condiviso tantissime avventure e scattato numerose foto ricordo. Cosa c’è di più bello del vedere un cane così amato?