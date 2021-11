Millie, la cagnolina sorpresa dalla sua famiglia grazie alle telecamere di sorveglianza: ecco cosa fa quando crede che nessuno la stia guardando

La storia della cagnolina Millie ha fatto sorride migliaia di persone. I suoi genitori umani hanno scoperto cosa fa la cucciola quando crede che nessuno la stia guardando.

Di recente, la famiglia di Millie ha installato una telecamera di sorveglianza all’interno della propria casa per tenere d’occhio la cucciola mentre sono a lavoro o mentre sono fuori per le commissioni quotidiane.

Il primo giorno, dopo aver rivisto i filmati, hanno scoperto cosa fa la cagnolina non appena i loro genitori umani escono da casa!

Il video pubblicato su Tik Tok e diventato virale sul web, mostra la cucciola che sale sul tavolo del salotto e inizia a guardasi intorno, assicurandosi che la casa sia vuota. Poi si dirige verso la cucina e si mette su due zampe guardando fuori dalla finestra. La famiglia ha raccontato che quando fa così, è per controllare se la finestra sia aperta, così può uscire all’esterno indisturbata.

Quando abbiamo visto il video non riuscivamo a mettere di ridere. Non potevamo non condividerlo sui social. Siamo felici che la nostra cucciola furbetta abbia fatto sorridere così tante persone!

Millie ha il divieto assoluto di salire sui mobili della casa e in particolare sul tavolo. Grazie alle telecamere, abbiamo scoperto che non appena capisce di essere sola ed avere tutta la casa per se, ne approfitta subito per disobbedire e salire sul tavolo!