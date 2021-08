La foto di questo adorabile criceto è diventata il virale sui social network, dopo che l’utente George Onee l’ha pubblicata sulla piattaforma Reddit, un noto forum on-line.

L’immagine mostra la mano di una donna che tiene un minuscolo criceto con il braccino fasciato. Per qualche ragione, che non è stata spiegata e precisata, l’animaletto ha dovuto fasciare l’arto. L’utente inizialmente si è mostrato molto preoccupato.

Potete soltanto immaginare la reazione dei numerosissimi utenti, alla vista del tenero scatto. Sia perché vedere un animale così piccolo con il braccio fasciato scioglierebbe il cuore anche più duro. Sia perché vedere un proprietario che interviene in aiuto di un criceto, è qualcosa di davvero fuori dal comune.

Il criceto è tornato a stare bene

George ha poi fatto sapere che il suo dolcissimo trattamento ha contribuito alla guarigione del piccolo criceto e che adesso sta bene. Ha anche scherzato sul fatto che l’assicurazione abbia coperto il costo del cast!

Una storia divertente e un’immagine dolcissima, che attraverso i social network, si è diffusa in ogni parte del mondo. Ed ha fatto sorridere il cuore di migliaia di persone!

Che si tratti di cani, gatti, criceti o qualsiasi altro animale, è bello vedere che al mondo esistono ancora proprietari così amorevoli. Pronti ad intervenire quando il proprio amico peloso ha bisogno di aiuto.

Vi era mai capitato di vedere un criceto con il braccino ingessato? Basta vedere gli occhi del piccolo roditore, per capire che è felice nelle mani della sua mamma e del suo papà. E che gli è grato per ciò che hanno fatto per lui!

La piattaforma Reddit, dov’è stata diffusa questa foto virale, è un sito internet di social news, intrattenimento e forum. Gli utenti registrati, denominati Redditor, possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali. Tutti i contenuti del sito sono organizzati nelle diverse aree di interesse, chiamate Subreddit.