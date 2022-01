Un video davvero dolcissimo è stato pubblicato sul web da una donna chiamata Malinda. Quest’ultima ha voluto far vedere a tutti come il suo piccolo chihuahua la coccola mentre canta e suona la sua chitarra. Tante persone si sono commosse nel vederlo.

Ogni animale dovrebbe avere il suo lieto fine. Questo però non è sempre possibile, perché tanti cuccioli sono costretti a vivere in un infermo.

Malinda sul suo canale Youtube, mostra molto spesso le sue avventure e quelle del suo cagnolino. I due in pochissimo tempo hanno instaurato un legame unico e speciale.

La donna ha raccontato di averlo adottato da un rifugio locale. Tuttavia, nonostante la sua giovane età, il piccolo a quattro zampe aveva già vissuto delle esperienze traumatiche, difficili da superare.

Malinda ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti voleva fare qualcosa per donare una nuova possibilità a questo cucciolo. Così ha deciso di adottarlo per sempre.

La sua famiglia era felice di avere questo nuovo membro. Il piccolino dopo pochi giorni, ha mostrato a tutti la sua personalità dolce e gentile. Era molto felice di ricevere tutte quelle attenzioni. Inoltre, con la sua amica umana ha instaurato un rapporto bellissimo e passano insieme molto tempo della giornata.

La clip virale della donna con il suo chihuahua

Un giorno la signora ha fatto una scoperta davvero incredibile. Il cane amava sentirla cantare e suonare la sua chitarra. Si rilassava tra le sua braccia.

Infatti nella clip pubblicata sul web, si vede il cucciolo che è vicino alla sua amica umana. Quando la donna prende la chitarra, sale sulle sue gambe e pochi secondi dopo aver iniziato a cantare, si addormenta. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’accaduto ovviamente è diventato in fretta virale sul web e tante persone nel vederlo, sono rimaste a bocca aperta. È davvero insolito vedere un cucciolo che ama così tanto la musica.