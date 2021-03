Il dolore di Elettra Lamborghini dopo la morte del suo cane: “Non ho pace in questo periodo”

“Non ho pace in questo periodo”, con queste parole l’ereditiera Elettra Lamborghini comunica la triste notizia della morte del suo cane. Diversi giorni fa, è arrivata la notizia della sua positività al tampone, che l’ha costretta a rimanere chiusa in casa e a rinunciare ad essere presente all’Isola dei Famosi. Programma in cui è stata scelta come opinionista.

Pochi mesi fa, aveva detto addio alla sua adorata cavalla. Tra lei e l’animale c’era un legame durato per tutta l’infanzia. Si trovava in viaggio di nozze in Belgio con il marito Afrojack, quando ha ricevuto la triste notizia.

Ora si è ritrovata a dover affrontare un’altra perdita, quella del suo amico a quattro zampe.

Non ho pace in questo periodo. Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro.

Elettra Lamborghini e l’amore per gli animali

La nota ereditiera non ha mai nascosto il suo grande amore per gli animali. Vive con oltre 20 cani e cavalli, che spesso mostra nelle sue storie Instagram, durante le passeggiate.

Dei veri e propri membri della famiglia e dover dire addio ad uno di loro, per Elettra è come salutare per sempre una parte di se stessa.

Non è stato un periodo facile per lei. Era arrivata la felice notizia di un suo debutto in tv, come opinionista insieme ad Iva Zanicchi, nel programma L’Isola dei Famosi. Poi, la notizia della positività al Covid.

E adesso, mentre si trova a casa in quarantena, ha dovuto dire addio al suo amico a quattro zampe. Un periodo della vita che di certo Elettra Lamborghini non dimenticherà facilmente.

Nelle sue ultime storie Instagram, l’ereditiera ha spiegato che è in attesa del test molecolare, dopo il quale saprà se è ancora positiva o se finalmente si è negativizzata. Per ora, ha fatto soltanto il test rapido, che ha dato esito negativo. Ma come tutti sanno, non c’è affidabilità al 100%, per cui Elettra dovrà attendere il tampone molecolare.