Alcuni cani purtroppo sono costretti a vivere situazione davvero strazianti. Proprio come la vicenda che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. Il protagonista è un piccolo cane chiamato Jet, che è stato trovato abbandonato nel parco, all’interno di un cartone e con una grave ferita sul collo.

La scena che alcune persone si sono trovate davanti, è stata terribile. Infatti oltre all’intervento dei volontari hanno anche chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi di Ardmore Animal Shelter. Erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende.

Tuttavia, ad un certo punto hanno ricevuto diverse chiamate su un cane abbandonato nei giardini di Walker Park. Nessuno credeva che la situazione fosse così drammatica, ma quando hanno sentito il racconto, hanno deciso di andare presto a vedere.

Quando i ragazzi si sono trovati davanti al piccolo Jet, sono rimasti sconvolti. Non credevano che la crudeltà umana potesse arrivare a quei livelli atroci. Si vedeva che stava soffrendo dei dolori lancinanti e che aveva bisogno di cure in fretta.

Le condizioni gravi del piccolo Jet, il cane abbandonato nel parco

Tante persone hanno notato che purtroppo il cucciolo aveva una ferita aperta nella parte dietro del collo. Era straziante per tutti vederlo in quello stato.

I ragazzi nonostante fossero già in sovraffollamento, hanno deciso di portarlo lo stesso nel loro rifugio. Sapevano che il cane di piccola taglia, non sarebbe sopravvissuto a lungo senza le cure giuste.

Le forze dell’ordine nel frattempo hanno anche avviato un’indagine sulla vicenda, ma per il momento non sono ancora riusciti a trovare il responsabile dietro questo abbandono.

L’episodio straziante di questo cucciolo è diventato in fretta virale sul web. Infatti in tanti si sono messi in contatto con il rifugio per poter dare il loro contributo. Inoltre il cucciolo ha ricevuto anche molte richieste di adozione, ma prima di poter trovare la famiglia perfetta, gli agenti devono concludere tutte le indagini.