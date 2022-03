Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero triste, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. La protagonista è una femmina di pitbull, chiamata Kisses, che era stata abbandonata nel parcheggio di un fast food da quelli che dovevano essere i suoi amici umani.

CREDIT: YOUTUBE

Nessuno conosce il motivo dietro questa scelta terribile, ma la cosa certa era che la piccola era molto triste e spaventata. Voleva solo tornare nella sua vecchia casa.

I ragazzi di Hope For Paws hanno ricevuto la segnalazione, proprio dai dipendenti di quel fast food. Vedere la cucciola in quello stato ha spezzato i cuori di tutti.

Una volta arrivate sul posto, le ragazze hanno trovato la piccola Kisses seduta sull’asfalto sotto il sole. Il problema che è quando le ha viste avvicinarsi a lei, è subito fuggita ed è andata a rifugiarsi dietro il secchio della spazzatura.

CREDIT: YOUTUBE

Era spaventata, non riusciva proprio a fidarsi di quelle persone. Tuttavia, le sue soccorritrici, per conquistare la sua fiducia, le hanno gettato dei pezzi di hamburger. In tanti erano intervenuti per capire la triste situazione di questa dolce cagnolina.

Grazie al cibo e alla pazienza, le ragazze sono riuscite a prenderla e a portarla nel loro rifugio. Volevano aiutarla a trovare il suo lieto fine e la cucciola lo ha capito in poco tempo.

La ricerca di una casa per la piccola Kisses

CREDIT: YOUTUBE

La dolce pitbull ha mostrato sin da subito fiducia in quelle persone dal cuore enorme. Infatti tutti si sono innamorati della sua personalità vivace ed amorevole. Ama dare baci a tutti quelli che cercano di aiutarla ed il suo nome deriva proprio da questo suo comportamento.

Kisses ora è nel rifugio di It’s The Pits e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno per tornare in salute. I ragazzi stanno anche preparando i moduli per la sua adozione. Ecco il video della sua storia di seguito:

Purtroppo il trauma che questa cagnolina ha subito è davvero straziante. Tutti noi però, ci auguriamo che torni a stare bene e che dopo tante sofferenze anche lei trovi il suo lieto fine.