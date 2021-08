È avvenuto tutto sotto gli occhi del suo amico umano, che non ha fatto nulla per evitarlo. Il drammatico furto del piccolo Sprinkles è stato davvero straziante e la sua famiglia umana ha fatto di tutto per riuscire a riabbracciarlo. Per fortuna dopo una settimana dal dramma, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

Jed Arendt è la sua mamma umana ed ha adottato il cane da terapia molto tempo prima. L’intera famiglia era al settimo cielo per il nuovo arrivato.

Infatti i 3 ragazzi, che sono affetti da autismo sin da subito hanno instaurato un legame speciale con lui. Sprinkles inoltre si è sempre mostrato dolce ed amorevole nei loro confronti. Infatti li ha aiutati a superare molte difficoltà.

Tuttavia, poche settimane fa è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. Il cucciolo era fuori dalla sua abitazione con uno dei suoi amici umani. Era tranquillo e spensierato.

CREDIT: FACEBOOK

Ad un certo punto però, mentre lo teneva tra le braccia, è passata una donna che glielo ha praticamente strappato dalle mani. Il ragazzo non è riuscito a capire in tempo cosa aveva intenzione di fare.

La famiglia ha avviato subito tutte le ricerche del caso, ma nessuno aveva informazioni. Disperati, hanno pubblicato degli appelli sul web ed hanno anche appeso dei volantini per tutta la città.

Il bellissimo ritrovamento del piccolo Sprinkles

CREDIT: FACEBOOK

Per una settimana i suoi amici umani hanno pregato per poterlo ritrovare ed alla fine è arrivata la telefonata che tutti stavano aspettando. Una dog sitter ha chiamato Jed per dirle che una famiglia le aveva affidato il cucciolo.

È proprio a quel punto che è venuta fuori la realtà. Quella famiglia aveva acquistato il cane da una coppia del posto. Loro però non si erano affatto resi conto che aveva già degli amici umani. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Per fortuna quelle persone hanno preso la decisione più giusta, ridando indietro il piccolo Sprinkles. Per fortuna nonostante il grande spavento, al momento sembra essere in buone condizioni.