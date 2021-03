Un gravissimo episodio è avvenuto pochi giorni fa, in Nuova Zelanda. Una donna ha lasciato la sua cagnolina Zuma, legata fuori un negozio, mentre stava facendo degli acquisti. Tuttavia, quando è uscita fuori si è resa conto che era stata rubata. La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

CREDIT: FACEBOOK

È una pratica molto comune, quella di lasciare i propri animali all’esterno delle attività commerciali. Però, negli ultimi anni è molto sconsigliata, poiché può essere pericoloso per i nostri piccoli a quattro zampe.

Il dramma di questa famiglia è iniziato poche settimane fa. Shannon McFarlane era uscita con la piccola Zuma in giro per la città. Doveva fare delle commissioni e si è sempre portata dietro la sua cucciola, per non lasciarla sola in casa.

Quel giorno doveva fermarsi in un negozio di alimentari. Per questo dopo aver fatto tutto, ha deciso di legare il cane in un palo all’esterno e di entrare nell’attività commerciale.

CREDIT: FACEBOOK

Doveva comprare poche cose ed infatti è tornata fuori nel giro di pochi minuti. Tuttavia, è proprio nel momento in cui la signora è tornata a riprendere Zuma, che si è resa conto del dramma. La sua cagnolina era scomparsa nel nulla.

Shannon ha avvisato subito la sua famiglia e tutti sono andati in quel quartiere per cercarla. Hanno perlustrato tutte le strade, ma della piccola a quattro zampe nessuno aveva notizie. Per questo l’unica cosa che hanno potuto fare, è stato pubblicare degli appelli sui social.

La scoperta degli amici umani su Zuma

Tutta la famiglia umana ha passato l’intera notte in pensiero. Erano preoccupati, poiché credevano che le fosse accaduto qualcosa di brutto. Però, la mattina seguente la donna ha deciso di chiedere aiuto alla polizia.

Gli agenti sono andati davanti al negozio dove era scomparsa la cagnolina. Hanno visionato le telecamere di sorveglianza e da quei filmati hanno scoperto tutta la verità.

CREDIT: FACEBOOK

Una signora che abita in quel quartiere, mentre Shannon era dentro, ha rapito la cagnolina e l’ha portata a casa con sé. I poliziotti dopo la perquisizione nell’abitazione, hanno ritrovato la piccola Zuma e tutta la famiglia per fortuna, si è potuta riunire con l’amata cucciola.