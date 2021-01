Il famoso attore e sua moglie intervengono in aiuto di due cani bisognosi: le tenere immagini su Instagram

Il noto attore Matthew McConaughey e sua moglie Camilla Alves McConaughey hanno recentemente salvato due amici a quattro zampe in una sola settimana. Con tre bambini, due cani anziani e un gatto, la loro casa era già molto più affollata di quanto avessero mai immaginato. Ma non si sono fermati davanti a due cani bisognosi.

La moglie dell’attore ha voluto condividere la notizia su Instagram, presentando al mondo i nuovi arrivati. E raccontando di quanta gioia abbiano già portato nelle loro vite.

Il primo cucciolo ad arrivare nella famiglia McConaughey, è stato un incrocio dal pelo bianco, di circa 4 mesi, proveniente da un rifugio. Camila ha pubblicato una foto in sua compagnia, mentre il cagnolino si gode le coccole della sua nuova mamma.

Credit: Instagram

Nuova aggiunta alla famiglia. Ha 4 mesi… Grazie @humanesociety per quello che fate. Questo piccolino adesso ha una casa!

Soltanto due giorni dopo, sempre sul profilo di Camila, è apparsa una seconda foto con un cucciolo diverso. Un cagnolino dal pelo nero di soli due mesi.

Quando la moglie dell’attore ha visto questo cagnolino, che i volontari avevano trovato per strada a vivere come un randagio, non è riuscita a resistere. Aveva bisogno di una casa e lei doveva fare qualcosa.

Credit: Instagram

Un altro cucciolo di due mesi. Sì, ci sarà molto lavoro da fare nei prossimi mesi! Tre bambini, due cani anziani, due cuccioli, un gatto e mia suocera!

Matthew McConaughey e Camilla Alves: una famiglia molto numerosa

Durante il periodo di lock down, Matthew e sua moglie avevano raccontato di quanto fosse stata impegnativa la loro vita. Non solo hanno molti animali, ma hanno anche tre bambini e la mamma dell’attore, una donna di 89 anni che vive con loro.

Credit: Instagram

Camila, in un altro post, ha raccontato che quando era una bambina aveva un cane che si chiamava Bobby. Un cane molto vivace che amava rubare il cibo dell’intera famiglia e che, alla fine, suo padre ha deciso di dare via. Lei crede che questo sia uno dei motivi per cui prova questo amore così profondo nei confronti degli animali.

La coppia non ha ancora annunciato i nomi dei nuovi arrivati e i numerosi fan non vedono l’ora di conoscerli meglio!