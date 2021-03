Il noto cantante Dan Smyers pochi giorni fa ha annunciato una bellissima notizia sul suo profilo Instagram. Ha detto a tutti i suoi follower di aver adottato un cucciolo di 16 anni, insieme a sua moglie Abby. Tutti ne sono rimasti stupiti ed infatti la sua bellissima notizia, è diventata in fretta virale sui social.

CREDIT: INSTAGRAM

I cani anziani rispetto ai cuccioli, hanno meno possibilità di essere adottati. Solitamente le persone preferiscono adottare gli animali con pochi mesi di vita.

Questo però, non è il caso di Dan e di sua moglie Abby. I due signori hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti in casa hanno già 4 cani, che hanno salvato da situazioni drammatiche.

Un giorno i due stavano trascorrendo del tempo su Facebook ed è proprio in quel momento, che si sono trovati davanti ad un annuncio di adozione, di un rifugio locale.

CREDIT: INSTAGRAM

Parlava della storia di un piccolo chihuahua di 16 anni, che cercava una casa per poter trascorrere i migliori ultimi anni della sua vita. Vista la sua età avanzata aveva diversi problemi di salute e non aveva nemmeno i denti.

Dan ed Abby hanno deciso di intervenire. Sono molto sensibili quando si tratta di questi episodi ed è per questo che hanno deciso di chiamare quei volontari per poter adottare il cane per sempre. Il loro unico desiderio era proprio quello di donargli la vita che merita ogni animale.

Il post di Dan Smyers sul suo profilo dopo l’adozione

I due sono andati subito in quel posto e dopo tutti i controlli del caso, hanno avuto la possibilità di portare il cane a casa con loro. Erano felici di poterlo presentare ai suoi fratellini a quattro zampe.

Dan ha voluto annunciare la bellissima notizia sul suo profilo Instagram ed il post è diventato in fretta virale. Il cantante ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM