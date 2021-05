La morte del cane Kozmo ha addolorato l’intero mondo del web. Un eroe a quattro zampe del corpo di polizia di Mesquite in Texas, che è stato ucciso mentre cercava di catturare il sospetto di una rapina.

I cani K9 sono considerati veri e propri membri della famiglia del corpo delle forze dell’ordine e la loro perdita lascia un vuoto incolmabile. Kozmo era sempre disposto a lavorare sodo e ha catturato molti criminali durante la sua carriera. Ma alla fine di aprile 2021, la sua vita è giunta ad una tragica fine.

Il cucciolo stava aiutando i suoi colleghi durante una rapina. C’erano tre sospettati, un sedicenne, un altro adolescente e un uomo adulto. Le forze dell’ordine hanno iniziato l’inseguimento, ma il cagnolino non ne è uscito vivo.

Nonostante i colleghi siano riusciti a catturare i tre rapinatori, non sono riusciti a salvare l’amato amico a quattro zampe. Hanno trovato il suo corpo, ormai privo di vita, in mezzo alla foresta.

Questi cani non sono solo cani per noi. Sono membri della nostra famiglia della polizia. Kozmo era un cane fantastico e leale e alla fine ha dato la vita, facendo ciò per cui era stato addestrato.