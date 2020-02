Il gattino e lo scoiattolo: il video della loro “lotta” Il video della lotta tra un gattino e uno scoiattolo volante che ha già fatto il giro del web facendo impazzire tutti gli utenti dei vari social network

Il video della lotta tra un gattino e uno scoiattolo volante è uno dei più cliccati degli ultimi tempi. Si tratta infatti di uno dei video a tema amici a quattro zampe più condivisi e commentati del momento.

Ma vi stupite ancora che i nostri amici animali riescono a raggiungere questa notorietà in così poco tempo? Dovremmo ormai saperlo tutti molto bene che l’avvento dell’era tecnologica e del mondo del web in generale non ha rivoluzionato solo le nostre vite.

Anche i nostri animali domestici (e non solo domestici) hanno potuto beneficiare dei tanti aspetti positivi dei vari Facebook e Instagram. Basti pensare a quanti amici a quattro zampe sono riusciti a trovare una famiglia grazie alla viralità delle loro storie.

Perché la potenza di diffusione che c’è sui social, probabilmente non ha eguali. E così sono tantissimi gli animali in cerca di una casa che hanno trovato una famiglia e una vita felice grazie proprio alla potenza di internet.

Ma non solo, perché sono tantissimi anche gli animali che sul web sono delle vere e proprie star. Animali che sono famosi a causa del loro aspetto particolare, ad esempio. Ma anche animali che sono diventati celebri grazie ad un loro particolare comportamento. Come dimostra il video del gattino persiano con la faccia buffa che segue la partita.

E anche il video della lotta tra un gattino e uno scoiattolo volante ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. Le immagini che stiamo per mostrarmi hanno letteralmente mandato in delirio il web.

Nel video si vede un piccolo scoiattolo volante alle prese con un gattino bianco. Dopo qualche secondo di studio, lo scoiattolo decide di partire all’attacco e si lancia sul felino. Una mossa così imprevedibile che anche il gattino ne rimane sorpreso.

Dopo alcuni secondi, lo scoiattolo decide di aggrapparsi con le zampe al pelo del felino e di salirgli “in sella”. Ecco il video della lotta tra questo gattino e lo scoiattolo volante che ha fatto impazzire gli utenti del web.

Guarda anche il video del gatto “supereroe” che difende il suo amico peloso da un bullo