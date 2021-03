Un uomo chiamato Charles ha adottato il suo gatto Brady quando aveva solamente 2 mesi di vita. Tuttavia, nel giro di poco tempo, è riuscito a fuggire dalla sua abitazione e non ha più avuto sue notizie. Dopo 15 lunghi anni, il ragazzo ha ricevuto la telefonata da parte di un rifugio locale, in cui lo informavano di aver trovato il suo amico a quattro zampe.

CREDIT: ABC7

Capita molto più spesso di quello che si crede di perdere il proprio animale domestico. Infatti è necessario mettere il microchip, poiché grazie a quel piccolo oggetto, è possibile rintracciare l’amico umano.

Brady è un dolce gattino, che era felice della vita che aveva. Charles lo ha adottato da un suo collega e dopo averlo portato a casa con sé, gli ha donato tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno.

Con il passare del tempo, i due hanno instaurato un bel legame. Passavano molto tempo insieme, a guardare la televisione, a coccolarsi e a giocare. Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti.

CREDIT: ABC7

Il piccolo Brady è riuscito a saltare dalla recinzione del suo giardino. L’amico umano se ne è reso conto poco dopo, ma ormai del suo amato gattino nessuno aveva notizie. Ha fatto il giro della città per settimane ed ha anche appeso dei volantini, però non ha mai ricevuto informazioni utili.

La riunione tra Brady ed il suo amico umano

Con il passare dei giorni e della settimane Charles aveva ormai perso ogni speranza. Aveva capito che non avrebbe mai potuto rivedere il suo amico a quattro zampe.

Una mattina, esattamente 15 anni dopo, è avvenuto l’impensabile. I volontari del rifugio a Palmdale, hanno trovato il gattino a vagare per le strade del quartiere. Era magro, triste e disidratato. Per questo hanno deciso di aiutarlo. È proprio durante la visita che hanno trovato il suo microchip.

Era intestato a Charles e tutti erano convinti che l’uomo lo stesse cercando ovunque. Infatti, lo hanno subito chiamato, ma sono sono rimasti stupiti dalla loro incredibile storia. L’amico umano non vedeva il suo gatto da 15 lunghi anni e credeva che ormai fosse morto.

CREDIT: ABC7

È andato in fretta in quel posto per poterlo riabbracciare, però vista la situazione che stava vivendo non poteva più tenerlo nella sua abitazione. È proprio a quel punto che la sorella si è fatta avanti ed ha deciso di adottarlo per il resto dei suoi giorni!