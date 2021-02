Lo chiamano il “gatto non voluto”. Chiunque lo ha adottato, lo ha poi riportato indietro. Ora i volontari hanno capito il perché

La storia di Oscar, conosciuto sul web come il "gatto non voluto" e le parole dei volontari

L’adorabile micio nella foto, si chiama Oscar e purtroppo il web lo ha conosciuto con il soprannome di “gatto non voluto“. Per ben tre vote, è riuscito a trovare una famiglia e lasciare il suo triste box del rifugio. Tutte e tre le volte, però, quelle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lui, lo hanno invece riportato indietro.

Credit: RSPCA

Oscar ha dieci anni e i volontari lo hanno sempre descritto come un animale dolce e adorabile. Per questo, non riuscivano a spiegarsi perché ogni volta si ritrovava dentro quel box. L’ultima famiglia ha raccontato che aveva “attaccato” uno dei suoi umani.

Al primo ostacolo, alla prima reazione aggressiva, invece di capirne il motivo e lavorare con lui, quelle persone hanno preferito ferire ancor di più il suo animo. I ragazzi, dopo l’episodio, hanno raccontato la sua storia sul web e da quel momento, Oscar è stato soprannominato “il gatto non voluto”. In tanti si sono inteneriti davanti alla sua storia. Ma nonostante tutto, oggi si trova ancora al rifugio.

Oscar e le parole dei volontari

Credit: RSPCA

I volontari hanno spiegato che delle volte, mostra un atteggiamento un po’ aggressivo, ma non riescono a capire il motivo, perché con loro non lo ha mai fatto. Tutte quelle famiglie, ne sembravano però convinte.

Oscar è un compagno perfetto, è socievole avventuroso e amichevole. In realtà per il 98% del tempo è un bravo gatto che pensa agli affari suoi, ma ogni tanto si fa sentire. Fa le fusa quando ci vede al mattino e non è per nulla timido o nervoso con le persone. Tuttavia, in alcune occasioni ha mostrato un lato un po’ aggressivo.

Credit: RSPCA

Sembrerebbe, secondo i racconti, che i momenti di nervosismo di questo gatto, arrivino quando qualcuno lo costringe a farsi coccolare o quando si trova con altri gatti. Nessuno sa quale sia stato il suo passato o quali orribili cose abbia subito. Una cosa è certa, chiunque sceglierà di adottare Oscar, dovrà amarlo e avere tanta pazienza, perché è proprio di questo che ha bisogno adesso.