Cat è il gatto protagonista della storia di oggi, adottato da Mindy Criner e suo marito Luke da un rifugio della Virginia. Il micio era molto timido e se ne stava sempre in disparte, mentre gli altri gatti giocavano. Aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a far emergere la sua personalità e così la coppia ha deciso di adottarlo.

Credit: MINDY CRINER

Potevi vedere nei suoi occhi che aveva bisogno di amore. C’è voluto un po’ di lavoro, ma in poco tempo Cat si è ambientato nella sua nuova casa e si è innamorato di ognuno di noi. Dopo qualche anno abbiamo avuto un bambino e ha subito accettato anche lui. Avevamo fatto la scelta giusta nell’adottare quel timido gatto.

Credit: MINDY CRINER

La scomparsa di Cat

Poi un giorno è accaduto qualcosa che la famiglia proprio non si aspettava. Cat aveva sempre amato girovagare per il cortile ed esplorare i luoghi circostanti. Ma quando Mindy è uscita per chiamarlo e per dirgli di rientrare, non è riuscito a trovare il gatto da nessuna parte.

Nel panico totale, ha immediatamente contattato una sua amica volontaria che gestisce l’associazione Lost & Round Pets Hampton Roads. Le ha chiesto di aiutarla a diffondere appelli, affinché i cittadini la aiutassero a ritrovare il suo amato Cat. Nel frattempo, lei e suo marito lo hanno cercato in ogni quartiere e hanno messo anche la sua lettiera e del cibo fuori, nella speranza che gli odori familiari lo aiutassero a tornare a casa.

Purtroppo di Cat non c’era alcuna traccia. I giorni di ricerca sono diventate settimane e le settimane sono diventati mesi e poi anni.

536 giorni dopo la scomparsa di Cat, la sua umana ha ricevuto una chiamata che mai si sarebbe aspettata. Qualcuno l’aveva finalmente trovato, proprio quando non aveva più speranze.

Ho pensato ad un errore, poi ho pensato che mi stessero prendendo in giro. Ho guidato fino al rifugio alla velocità consentita dalla legge e ho varcato la porta trattenendo le lacrime.

Per un anno, un uomo si era preso cura di lui, dandogli da mangiare. Credeva fosse un randagio, ma poi il gatto è stato investito da un’auto e così il gentile signore ha chiesto aiuto ai volontari. Quest’ultimi hanno scansionato il microchip e hanno scoperto che aveva una famiglia che lo stava cercando da tanto tempo.

Credit: MINDY CRINER

Quando Cat ha visto la sua adorata mamma, è saltato tra le tue braccia. Una scena che ha commosso tutti, era come se non fosse passato nemmeno un giorno

Oggi il gatto è di nuovo a casa, insieme ai suoi fratelli umani e i suoi fratelli pelosi. È tutto come se non se ne fosse mai andato.