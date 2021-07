Il terribile furto del gatto Hog: l'autista Uber lo ha portato via senza chiedere informazioni in giro

Un evento drammatico e sconcertante è avvenuto pochi giorni fa. Il gatto Hog è stato rubato mentre era fuori la sua abitazione, da un’autista di Uber. Alla fine però, la sua famiglia è riuscita a riabbracciarlo, grazie ai centinaia di appelli che hanno pubblicato sul web in quei lunghi giorni e all’intervento della polizia.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda terribile, che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La donna ha ricevuto una punizione per il suo gesto crudele. Era un furto.

Patrick Lewis ha adottato il gatto 18 lunghi anni fa, quando aveva solamente pochi mesi di vita. Tra loro è nato un legame speciale sin da subito e tutti ne erano al settimo cielo.

Tuttavia Hog era abituato ad uscire fuori la sua abitazione ed a fare tutti i giri nel quartiere. Fino a quel momento, infatti, non era mai accaduto nulla di strano.

CREDIT: FACEBOOK

In quell’occasione però, l’autista di Uber appena lo ha visto, è subito scesa dalla macchina per andare verso di lui. Lo ha preso in braccio e dopo avergli tolto il collare, lo ha portato via.

La famiglia umana credeva che fosse scomparso nel nulla, ma solo poco tempo dopo hanno scoperto la triste realtà, dal filmato di sorveglianza di un vicino. Hanno visto tutto ciò che ha fatto la donna al loro amato gattino.

Il ritrovamento del piccolo Hog

CREDIT: FACEBOOK

Patrick non sapendo cosa fare ha allertato in fretta le forze dell’ordine, che hanno avviato subito tutte le indagini del caso. Sono riusciti a rintracciare la signora tramite la targa del suo veicolo.

Quando sono andati nella sua abitazione hanno trovato il piccolo a quattro zampe, che nonostante tutto era in buone condizioni. Ecco il video della triste vicenda di seguito:

La donna si è giustificata dicendo che credeva fosse un randagio e voleva aiutarlo a trovare una nuova famiglia umana. Tuttavia, Patrick sostiene che si vedeva che il suo gatto era ben curato e che dai video è stata lei a rubarlo, senza chiedere informazioni in giro.