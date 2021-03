Un episodio che ha dell’incredibile e che ha scosso migliaia di persone, è avvenuto poco tempo fa. Un uomo ha ritrovato il suo gatto scomparso, grazie ad un dispositivo GPS. Tuttavia, ha avuto bisogno della polizia, poiché era in un macello di carne di cani e gatti.

Il dramma di questo signore è iniziato non molto tempo fa, in un mercato in Cina. Era uscito per fare la sua solita passeggiata e per fare degli acquisti nel mercato locale.

Con lui c’era anche il suo amico a quattro zampe. Tra i due sin da quando si sono conosciuti, è nato un legame speciale ed infatti erano insperabili. Passavano molto tempo insieme e il gatto lo accompagnava ovunque.

Anche in quel caso lo ha accompagnato a fare le sue solite commissioni. All’improvviso, mentre stavano passeggiando, il signore ha scoperto che il suo amato amico a quattro zampe era scomparso nel nulla.

Ha provato a cercarlo per tutto il quartiere, ma di lui non c’erano tracce. Era come se fosse svanito nel nulla. Il signore era a conoscenza dei furti di animali che avvengono in quella zona. Per questo molto tempo prima aveva messo nel collare del suo gatto un dispositivo GPS.

Proprio grazie a questo oggetto è riuscito a rintracciare il suo amato animale. Era a più di 1200 chilometri di distanza.

La scoperta dell’uomo sul gatto scomparso

Il signore quando è arrivato davanti a quell’edificio, ha fatto una delle scoperte più drammatiche della sua vita. Il suo gatto era stato rubato e portato in un allevamento di carne di cani e gatti.

Per questo ha chiesto l’intervento della polizia e di alcuni volontari del posto. Gli agenti sono intervenuti immediatamente ed hanno liberato tutti gli animali che erano all’interno di quel posto.

L’uomo dopo la triste esperienza che ha vissuto, ha potuto riabbracciare il suo amato gattino ed ora ha deciso di non portarlo più in quel mercato. I poliziotti, invece, hanno arrestato i titolari di quell’allevamento ed hanno posto sotto sequestro l’intero stabile.