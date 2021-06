Marvin è un gattino molto dolce, che ha trovato una famiglia umana da poco tempo. Vive anche insieme ad un cane, chiamato Moose, che è spaventato dai rumori forti. Per questo il felino gentile ed amorevole, si precipita ogni volta da lui per consolarlo quando ne ha più bisogno.

La loro amica umana, Mary Barnes ha adottato il cagnolino pochi anni prima. In passato ha subito cattiverie e crudeltà.

Tuttavia, grazie al suo amore ed alle sue attenzioni, è riuscito a dimenticare tutto. Però, c’è una cosa non è riuscito proprio a superare: la paura dei fuochi d’artificio e dei temporali. Ogni volta va a nascondersi dentro la doccia.

La donna ha raccontato di aver adottato il piccolo Marvin per far compagnia al suo cane. Il suo unico desiderio è proprio quello di non lasciarlo da solo, mentre lei è fuori per lavoro.

Però non credeva che tra i due potesse nascere un’amicizia così speciale. Il felino fa il possibile per mostrarsi dolce e gentile nei confronti del suo amico a quattro zampe.

Marvin va in bagno per consolare Moose

Poche sere fa a Detroit c’è stato un temporale molto forte. Per questo motivo il piccolo Moose è andato a nascondersi nel bagno come suo solito.

L’amica umana era nel salotto e quando ha visto che Marvin lo stava per raggiungere, ha voluto scattargli delle foto. Il suo unico scopo era proprio quello di far vedere a tutti il legame nato tra i due.

Il dolce gatto è andato dal suo fratellino ed è rimasto al suo fianco per tutto il tempo. Voleva solo consolarlo in quel momento difficile che stava vivendo.

Mary dice di essere davvero contenta del rapporto che i due animali hanno instaurato. Non le era mai capito di trovare un gatto così dolce e gentile nei confronti di un cane. Per lei Marvin è un felino speciale e totalmente diverso da tutti gli altri.