Il commovente legame nato tra un gatto chiamato Alfredo ed un cane chiamato Picasso, ha sorpreso migliaia di persone. Il loro amico umano ha voluto pubblicare la vicenda sui social proprio per mostrare a tutti, il rapporto che hanno instaurato. Sono diventati praticamente inseparabili.

CREDIT: REDDIT

L’uomo ha adottato il gattino molto tempo fa. Lo ha trovato mentre viveva come randagio nelle strade della sua città e vederlo, gli ha spezzato il cuore.

Per questo ha deciso di donargli una casa e tutto l’amore di cui aveva bisogno. Circa due anni fa, è venuto a conoscenza della storia del piccolo Alfredo, il cagnolino di 8 settimane.

Un gruppo di volontari lo avevano trovato abbandonato, in condizioni critiche. Era magro e triste. Aveva bisogno di cure e trattamenti particolari, per riuscire a riprendersi. Hanno voluto raccontare la vicenda sul web e l’uomo ha deciso di prenderlo in affidamento.

CREDIT: REDDIT

In attesa che arrivasse la famiglia perfetta per lui, voleva donargli un casa e l’amore di cui aveva bisogno. Il cane e il gatto appena si sono incontrati hanno instaurato un bel legame. Alfredo ha fatto di tutto per aiutarlo ad adattarsi e a guarire da tutti i traumi subiti.

Con il passare del tempo, sono diventati inseparabili. Il gattino teneva il cucciolo sempre protetto ed al sicuro. Faceva il possibile per fargli sentire sempre la sua presenza ed il suo amore.

La routine notturna nata tra Alfredo e Picasso

CREDIT: RUMBLE VIRAL

Il loro amico umano alla fine, ha deciso di tenere il cagnolino per sempre. Sapeva che ormai non poteva più separarli ed infatti ha chiamato i volontari ed ha firmato tutti i moduli per la sua adozione.

Negli ultimi tempi, tra Alfredo e Picasso è nata una routine notturna davvero speciale. Il cane si allunga sul letto ed il gatto inizia a leccarlo su tutto il viso. Per l’uomo è un modo di dimostrare il suo amore nei suoi confronti.

CREDIT: REDDIT

Ovviamente la vicenda è diventata presto virale sul web. È stato proprio il loro amico umano a renderla pubblica su Reddit e da quel momento, i due piccoli a quattro zampe sono diventati molto famosi. Tutti gli utenti sono rimasti stupiti dal legame che hanno instaurato.