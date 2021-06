Un’altra storia che ci dimostra quanto gli animali possano essere meravigliosi e sorprendenti. Mingy è un dolce gatto che ha iniziato a comportarsi diversamente nei confronti della sua amica umana, dal momento in cui ha scoperto di essere incinta.

La donna sta per entrare nel secondo trimestre di gravidanza e qualche giorno fa, era seduta sul divano, quando il suo bambino ha iniziato a muoversi.

È stato allora che ha iniziato ad indagare. Teneramente si è avvicinato a me ed ha posato la sua zampa sul mio pancione. In quel momento sembrava aver capito che il suo futuro fratellino umano era proprio dentro di me. Ho avuto la fortuna di registrare il bellissimo momento con il cellulare e l’ho voluto mostrare all’intero mondo del web.

Da quando Mingy ha capito che nel ventre della sua adorata mamma, c’era il suo fratellino, ha iniziato a comportarsi in modo diverso. Segue la donna ovunque ed è sempre lì, come se volesse proteggerla da qualsiasi pericolo.

Amo il mio gatto Mingy da morire e è davvero importante per me che il mio bambino cresca con lui al suo fianco. Sento che diventeranno migliori amici e lo saranno per sempre. Non vedo l’ora!