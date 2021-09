La storia di Tigro ha fatto sorridere migliaia di persone: ecco cosa fa il gatto ogni giorno nella casa dei suoi vicini

La simpatica storia del gatto Tigro ha fatto sorridere migliaia di persone sul web, dopo che i suoi vicini di casa hanno voluto raccontarla sui social network. John e Alex Sanders hanno sempre amato lasciare la porta di casa aperta quando fa caldo, ma di certo non avevano mai pensato di vivere un esperienza così bella.

Un giorno, mentre si stavano rilassando in salotto, un ospite speciale ha deciso di entrare nella loro abitazione. Si trattava di un gatto dal pelo arancione.

Non solo l’animale si è intrufolato come se nulla fosse, ma ha iniziato a comportarsi come se si trovasse a casa sua. Ha salutato i padroni con comportamenti amichevoli e si è perfino rilassato sul loro divano. I due lo hanno lasciato fare, credendo che nel giro di qualche minuto se ne sarebbe andato. Quando però si sono accorti che quel gatto non aveva alcuna intenzione di lasciare il loro confortevole divano, hanno deciso di indagare e di chiedere in giro. Magari aveva una famiglia e si era perso.

Ben presto sono riusciti a scoprire che si chiamava Tigro e che apparteneva ad una famiglia che abitava poco distante da loro. Dopo averli contattati, sono stati felici di riconsegnarlo tra le loro braccia. Ciò che non sapevano, era che Tigro aveva decisamente altri piani.

Il giorno successivo, il dolce micio è tornato a far visita ai suoi vicini ed ha continuato a farlo anche il giorno dopo e quello dopo ancora. Con il tempo, la sua è diventata una vera e propria abitudine ed ha iniziato a far visita ai suoi nuovi amici anche durante la notte.

Le abitudini del gatto Tigro

L’orario di Tigro è il seguente: prima era solo di notte, tra le 21 e le 23 e dormiva da noi. Alex lo faceva uscire quando andava a prendere un caffè. Ora che siamo a casa durante il COVID, ci fa visita tra le 12 e le 14, tra le 16 e le 18 e torna ancora di notte. Ci sono giorni in cui non lo vediamo, ma è raro. Di solito lo vediamo due volte al giorno.

Inizialmente la coppia ha provato a convincere il gatto a tornare a casa di notte, ma alla fine hanno dovuto rassegnarsi. Quando trovava la porta chiusa, iniziava a miagolare finché qualcuno non gli apriva.

I suoi genitori umani ci hanno detto che Tig fa davvero quello che vuole e ci ha scelto. Sono felici che sia al caldo e al sicuro e che non vaghi per le strade

Alex e John non sanno perché Tigro abbia scelto proprio loro, nonostante abbia una famiglia e perché continui ad intrufolarsi in casa, ma la cosa oggi li rende felici. Il gatto è diventato parte fondamentale della loro vita.