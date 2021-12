Sono ore di ansia e preoccupazione quelle che sta vivendo una famiglia che vive nel Kentucky. Purtroppo il loro gatto Zeus è scomparso dopo il tornado e di lui non si hanno più notizie. Queste persone, con la speranza di poterlo riabbracciare, stanno pubblicando migliaia di appelli sul web.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda davvero drammatica, soprattutto perché questo disastro naturale ha portato a molti disagi negli Stati Uniti in questi ultimi giorni. Ci sono state anche tante vittime.

Joyce Guthrie è una donna che vive a Mayfield, nel Kentucky. Lei e sua figlia, esattamente 4 anni fa, hanno deciso di adottare due gattini da un rifugio locale.

Li hanno chiamati Po e Zeus. Erano felici di avere degli animali domestici, poiché era quello che più desideravano. Anche i piccoli erano al settimo cielo, perché non erano più costretti a vivere in un freddo e triste box. Dopo tanto avevano una casa calda.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, solamente pochi giorni fa è avvenuto l’impensabile. Un tornado ha distrutto l’intera cittadina e Joyce e sua figlia sono riuscite a fuggire giusto in tempo, poiché altrimenti avrebbero perso la vita.

Per la fretta però, non sono riuscite a portare con loro, gli amici a quattro zampe. Solo poche ore dopo sono potute tornare nella loro abitazione, ma era completamente distrutta.

La disperata ricerca del piccolo Zeus

CREDIT: YOUTUBE

Le donne sin da subito hanno provato a cercare in giro i loro gatti e poco dopo sono riuscite a ritrovare Po. Il piccolo si era rifugiato sotto alcuni pezzi di legno che erano dell’abitazione di un loro vicino. Per fortuna era sano e salvo.

Joyce credeva che anche Zeus fosse lì con lui, ma in realtà si sbagliava. Purtroppo del gatto non ci sono ancora notizie. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’amica umana non ha la minima intenzione di mollare. Vuole fare il possibile per riuscire a riabbracciarlo. Infatti pubblica nuovi appelli ogni giorno sul suo profilo Facebook. Per lei è un membro importante della sua famiglia.