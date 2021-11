Più volte il famoso attore Chris Evans è stato elogiato sui social network per il suo grande amore per gli amici a quattro zampe. Diverso tempo fa, durante le riprese di uno dei suoi tanti film, si è recato al rifugio ed ha incontrato il dolcissimo Dodger.

Credit: Chris Evans – Instagram

Da quel giorno, lui e il cane sono diventato una cosa sola. Si amano e si supportano a vicenda e il cucciolone è diventato una vera e propria star sui social. Oggi è arrivata un’altra notizia sui due amici. Una notizia che ha scaldato il cuore di tantissime persone e che si è già diffusa in tutto il mondo.

Chris Evans e Dodger stanno lavorando insieme ad un incredibile progetto. Hanno investito in un nuovo marchio di cibo per cani, che ha lo scopo di tutelare la salute degli amici a quattro zampe.

Oltre a Chris Evans, anche altre star hanno investito nel progetto

Il nome del marchio è Jinx ed ha lo scopo di “occuparsi della nutrizione per cani con etichetta pulita progettato per soddisfare le esigenze del cane moderno”. È stato lanciato a Los Angeles lo scorso anno e oggi, grazie al supporto di tantissime star, sta crescendo ed è riuscito a raggiungere sempre più rivenditori. Oltre e Chris Evans, anche Will Smith, Halsey, Nas, Lily Singh, Michael Strahan e Zachary Quinto hanno investito nel progetto.

L’azienda Jinx vende prodotti alimentari per cani, anallergici e senza conservanti. Utilizza proteine ​​animali reali, probiotici e supercibi naturali, evitando ingredienti come il grano, farina, mais, soia, glutammato monosodico e BHA. Tutti cibi creati da nutrizionisti specializzati nella cura degli amici a quattro zampe ed approvati da veterinari certificati.

Credit: Chris Evans – Instagram

Il gesto del famoso attore è stato elogiato dai suoi numerosissimi fan, che lo hanno ringraziato per la sua bontà e il suo altruismo che mostra ogni giorno per gli amici animali.