Il gesto che questa bambina di 8 anni ha fatto per il suo cagnolino, fa pensare che ci sia ancora speranza in questo mondo

La piccola Cemre, ha portato sulle spalle il suo cucciolo Pamuk per due km in mezzo alla neve

La storia del cane Pamuk ha commosso l’intero mondo del web. Erano diversi giorni che il cucciolo non stava bene. Ma anche in uno dei peggiori momenti della sua vita, ha potuto contare sull’aiuto di un angelo speciale, la sua padroncina Cemre. L’intera vicenda è stata diffusa sul web da un medico veterinario, Ogün Öztürk.

Credit: OGÜN ÖZTÜRK

Era un giorno come un altro per l’uomo. Aveva appena terminato la sua giornata lavorativa e stava per lasciare la città, quando in lontananza, qualcosa ha attirato la sua attenzione.

Una bambina camminava in mezzo alla neve e avanzava verso di lui. La piccola non era sola, ma aveva un cagnolino sulle spalle.

Cemre Su Türköz, questo il nome della piccola di 8 anni, aveva sentito dire che c’era un medico per gli animali in città e non poteva proprio farsi sfuggire una tale occasione.

Il suo cagnolino Pamuk si era ammalato e nel suo villaggio non c’era nessuno in grado di aiutarlo. Così lo ha portato sulla schiena, in mezzo alla neve, per oltre due chilometri.

Il veterinario visita Pamuk

Credit: OGÜN ÖZTÜRK

Quando li ho visti per la prima volta, sono rimasto sorpreso e commosso.

Il veterinario ha invitato la bambina ad entrare nel suo studio e ha visitato il suo cagnolino. Era malato, la piccola aveva ragione. Ma fortunatamente, con le cure adeguate presto sarebbe tornato a stare bene. Aveva dei problemi di pelle, che gli causavano un fastidioso prurito.

Quando ho dato la medicina e la crema alla piccola, è stata felicissima. Ora Pamuk sta bene e scodinzola felice.

Grazie alla determinazione e al coraggio di questa meravigliosa bambina, il cagnolino ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno e sia lui che la sua padroncina, hanno trovato un nuovo amico su cui poter contare.

Da quel giorno, il veterinario si è recato molto più spesso al villaggio della bimba, per assicurarsi delle condizioni di salute di Pamuk.

Credit: OGÜN ÖZTÜRK

Lo faccio perché voglio che la piccola sia felice e soprattutto che non affronti più un viaggio del genere a piedi. Perché se servisse, so che lo farebbe di nuovo.

È bello vedere tutto ciò in una bambina di soli 8 anni. C’è ancora speranza nel mondo. Cemre ci ha mostrato il coraggio e l’amore.

Naturalmente, il veterinario non ha addebitato alla bambina alcun costo per le cure. Vedere il suo amore e la sua dedizione per Pamuk, è stato il miglior pagamento che abbia mai ricevuto.