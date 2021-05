Bryson Kliemann ha 8 anni e negli ultimi giorni è diventato molto famoso in tutto il mondo. Questo perché, per cercare di salvare la vita a Bruce, voleva vendere le sue carte dei Pokemon. La vicenda è diventata virale e nel giro di pochi giorni sono arrivate tantissime donazioni alla famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

Storie del genere sono davvero emozionanti, poiché dimostrano che l’amore che i bambini possono provare per gli animali, non ha limiti. Proprio come quello che un cucciolo prova per il suo amico umano.

Bruce vive con quelle persone ormai da molto tempo. Infatti tutti lo considerano come un membro vero e proprio della famiglia. Ha instaurato un bel legame soprattutto con il bimbo.

Tuttavia, un giorno la sua amica umana si è resa conto che non stava bene. Non voleva più giocare ed era sempre letargico nella sua cuccia. Il suo comportamento era molto strano.

CREDIT; FACEBOOK

La donna ha deciso di portarlo d’urgenza dal veterinario, per capire bene le sue condizioni. Il medico, dopo averlo sottoposto ad un’accurata visita, ha fatto la terribile scoperta. Il piccolo Bruce era affetto dal Parvo, un virus molto contagioso e pericoloso per i cani.

Aveva bisogno di un trattamento lungo e costoso. Purtroppo la sua famiglia umana non aveva proprio le possibilità economiche per aiutarlo a guarire.

Il gesto del bambino per il piccolo Bruce

CREDIT: FACEBOOK

Bryson quando ha capito cosa stava accadendo e che la vita del suo cane era in grave pericolo, ha deciso di intervenire. Il piccolo ha preparato un tavolo, con tutte le sue carte dei Pokemon, per aiutare il suo cucciolo. Le stava vendendo fuori la sua abitazione.

Il bimbo era disposto a rinunciare ai suoi giochi per salvare il suo fedele compagno. I suoi genitori quando lo hanno scoperto, sono scoppiati in lacrime ed è per questo che hanno deciso di avviare una raccolta fondi, sulla nota piattaforma GoFoundMe. Ecco il video della storia di seguito:

Le persone sono rimaste talmente stupite dalla vicenda, che hanno deciso di contribuire ad aiutare queste persone. Gli amici umani sono riusciti a recuperare più di 5300 dollari, somma molto più elevata di quella di cui avevano bisogno. Alla fine, grazie a questo denaro, il piccolo Bruce ha ricevuto tutte le cure necessarie ed ora è tornato a stare bene.