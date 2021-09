Il gesto di un giovane sta riscuotendo molto successo social network. Si tratta di un fattorino di nome Piero, che ha adottato una cucciola bisognosa che ha poi deciso di chiamare Negrita.

La loro storia è iniziata in una giornata come le altre per il ragazzo, che aveva iniziato da poco il suo turno di lavoro. Mentre era alla guida della sua moto, si è imbattuto in una povera cagnolina abbandonata in mezzo alla strada. Aveva gli occhi tristi e si vedeva da lontano che stava morendo di fame e di sete. Il ragazzo non è riuscito a rimanere indifferente davanti alla scena ed ha subito deciso di fermare il suo mezzo a due ruote e di scendere per confortarla.

Dopo diversi minuti trascorsi a conoscersi, Piero se ne è perdutamente innamorato. Nonostante l’avessero tradita e gettata via per strada, incontro ad un triste destino, lei continuava ad avere fiducia negli esseri umani.

Credit: pixabay.com

Forse sapeva che era la sua unica possibilità di essere salvata, ma quando ha visto quel ragazzo sconosciuto, invece di fuggire via e cercare un riparo, lo ha accolto scodinzolando.

Lasciarla lì, avrebbe voluto dire tradirla per la seconda volta. Così il fattorino ha avuto una splendida idea. È riuscito ad escogitare un modo sicuro per trasportare la cucciola sulla moto e darle ciò che meritava davvero: una casa vera.

Il gesto di questo ragazzo si è diffuso sui social network e migliaia di persone hanno voluto ringraziarlo, con messaggi privati e con commenti sotto il post colmi di gratitudine.

Questo ragazzo merita una vita piena di benedizioni.

Al mondo dovrebbero esserci più persone così. Non rimanere indifferenti e aiutare gli animali come ha fatto lui.

Nelle settimane successive, Piero ha voluto aggiornare il web con nuove foto della cagnolina felice. La porta spesso con sé durante le consegne e lei se ne sta sulla moto felice insieme al suo nuovo papà.

