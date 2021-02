Il gesto di alcuni volontari per Spike, il cane del senzatetto che era stato investito

Purtroppo poco tempo fa, è avvenuta una vicenda davvero straziante. Spike, il cane di un uomo che si è ritrovato a vivere da senzatetto, è stato investito. Alcuni volontari sono intervenuti per aiutarlo. Il suo amico umano non aveva i soldi per pagare tutte le sue spese mediche, ma vederlo in quelle condizioni gli spezzava il cuore.

Negli ultimi anni, tantissime persone si sono ritrovate a vivere in strada. La maggior parte di loro hanno degli amici a quattro zampe che non li abbandonano, nemmeno in questi momenti difficili.

Questo infatti è il caso dell’uomo protagonista di questa storia. Ha perso improvvisamente il lavoro. Di conseguenza, non aveva più i soldi per pagare l’affitto e le bollette.

Non aveva altra scelta che andare a vivere in strada. Tuttavia, il suo amato cane Spike, gli è rimasto sempre vicino. Non lo ha mai abbandonato ed ha fatto il possibile per mostrare l’amore e l’affetto nei suoi confronti.

Cercava di supportarlo in tutti i momenti difficili della sua vita. I due erano inseparabili e passavano tutta la giornata insieme.

Una mattina è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. Durante una delle solite passeggiate, Spike è stato investito e l’automobilista, non si è affatto fermato per vedere le sue condizioni di salute. Anzi è fuggito via ed ha lasciato il cucciolo sul ciglio della strada, solo e sofferente.

L’intervento dei volontari per il piccolo Spike

Il suo amico umano lo ha trovato in gravi condizioni, ma sapeva che non poteva fare nulla per aiutarlo. Purtroppo non aveva i soldi per pagare tutte le cure di cui aveva bisogno.

Infatti, alla fine, ha deciso di prenderlo e chiedere aiuto a Stark County Pet Food Pandry, associazione che si occupa di randagi in difficoltà. Questi volontari hanno capito in fretta la situazione e si sono messi subito a lavoro per poterlo curare. Ecco il video dell’accaduto di seguito:

Il medico ha sottoposto Spike a tutte le cure necessarie. Inoltre, hanno permesso anche al suo amico umano di stargli vicino e di supportarlo in quel momento difficile. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi ed è solo grazie all’intervento di questi ragazzi.