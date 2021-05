L’innocenza di un bambino, esiste al mondo qualcosa di più vero e sincero? Oggi vogliamo mostravi un video che è diventato virale sui social network e che ha proprio come protagonista un bambino.

Credit: pixabay.com

Le immagini mostrano il piccolo che da da mangiare a due cani, uno è il suo e si trova nel cortile della sua casa, l’altro è un randagio che si trova dall’altra parte del recinto.

Quando quella piccola anima innocente ha visto un cane solo per strada, che si era fermato a fissare il suo cane, più fortunato di lui, che mangiava cibo da una ciotola in una casa amorevole, ha subito pensato che non fosse giusto. Così, ha preso la ciotola del suo migliore amico e si è diretto verso la recinzione, per poi porgerla al cane randagio.

Credit: pixabay.com

Un gesto pieno di amore, che ha fatto sciogliere il cuore di migliaia di utenti provenienti da ogni parte del mondo. Nessuno sa chi sia quel bambino o dove sia stato girato il video. È stato pubblicato su Instagram e poi si è diffuso ovunque.

Il video del dolce gesto del bambino

Tantissime le persone che hanno voluto esprimere la propria opinione, sottolineando che il gesto di quel bambino, dovrebbe essere d’insegnamento per il mondo intero.

Un bambino che non si ferma a guardare l’aspetto di un cane randagio e che non conosce la cattiveria. Il gesto di un piccolo angelo che ha condiviso il cibo con un amico bisognoso, senza nemmeno fermarsi a pensare. Un gesto che merita di essere visto e condiviso in ogni parte del mondo, perché le persone hanno bisogno di vedere immagini come queste!

Credit: pixabay.com

Una piccola parte che potremmo fare tutti per i randagi che vivono nelle strade delle nostre città. Un piccolo aiuto, che per loro è un grande aiuto! Un gesto d’amore che vale più di ogni altra cosa!