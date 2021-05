Kyoto è un cagnolino che nonostante la sua situazione, ha trovato l’amore in un meraviglioso uomo di nome Seu Cido. La loro storia arriva da San Paolo, Brasile e si è diffusa sul web negli ultimi giorni.

Credit: Voaa Vaquinha do Razões – YouTube

Il proprietario del cagnolino vive in una piccola stanza e ogni giorno cerca soluzioni per risolvere i problemi del suo fedele amico a quattro zampe. Kyoto non ha più mobilità nelle zampe posteriori e ogni volta che vuole muoversi, per giocare o per mangiare, è costretto a strisciare sulle dure superfici.

Purtroppo il pavimento del loro piccolo nido non è in buone condizioni e questo comporta, ogni volta, delle piccole lesioni alle zampette del povero cucciolo.

Non avendo molti soldi, l’uomo cerca di fare del suo meglio per rendere più confortevole la vita del cane. Recentemente, ha deciso di realizzare una passerella con materiali che ha trovato per strada. Grazie al suo ingegno e all’amore per Kyoto, è riuscito a costruire una specie di passaggio per il cagnolino.

Credit: Voaa Vaquinha do Razões – YouTube

Un gesto amorevole che è presto arrivato all’attenzione dell’attivista Luisa Mell, che si è messa in contatto con l’uomo ed è riuscita a fare una campagna di donazioni per Seu Cido e il suo cucciolo.

La nuova vita del cagnolino Kyoto

La commovente storia è subito entrata nel cuore di migliaia di amanti degli animali e grazie ai loro generosi contributi, Kyoto è stato trasferito in un centro veterinario, dove i medici stanno studiando la sua condizione di salute e gli stanno fornendo tutte le cure necessarie.

Credit: Voaa Vaquinha do Razões – YouTube

Seu Cido ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso ciò possibile. Grazie a loro, ora ha la possibilità di non far mancare mai del cibo al suo cane e di garantirgli tutti i confort di cui ha bisogno.

Storie come questa ci commuovono e ci ricordano che la compassione dei gesti d’amore, quando vengono dal cuore, non solo salvano una vita, ma ci motivano a rimanere sempre delle persone migliori!