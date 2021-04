Il gesto eroico di un cane chiamato Max, mentre era in spiaggia: ecco cosa ha fatto

Una clip davvero incredibile è stata resa pubblica sul web poco tempo fa. Il protagonista è un cane chiamato Max, che è riuscito a salvare la vita di un ragazzo, mentre era in spiaggia. Stava per annegare, ma il cucciolo ha capito in fretta la sua situazione ed è intervenuto. Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento che è diventato presto virale sui social. In molti infatti si sono congratulati con gli amici umani del piccolo, per come lo hanno addestrato e per il suo coraggio.

Il passato di Max non è stato proprio come tutti credono. Purtroppo quando aveva solamente pochi mesi di vita, è stato adottato da alcune persone crudeli. Lo hanno lasciato nel loro giardino e non si sono mai occupati di lui.

Preferivano trascurarlo e maltrattarlo. Infatti il cucciolo era terrorizzato dagli esseri umani. Non si faceva toccare da nessuno e voleva solo passare tutto il tempo da solo.

CREDIT: FACEBOOK

Un gruppo di volontari appena sono venuti a conoscenza della sua situazione, sono subito intervenuti. Sono riusciti a portarlo via da quell’abitazione e dopo poche settimane, sono riusciti anche a trovare una famiglia amorevole disposta ad adottarlo.

L’eroico intervento di Max per salvare il ragazzo

Jamie e Rob Osborn hanno aiutato il cucciolo a dimenticare tutti i traumi subiti. Gli hanno mostrato il vero significato della parola amore e gli hanno donato tutto ciò che un cane possa desiderare. Lo hanno fatto sentire proprio come un membro della loro famiglia.

I due signori vivono vicino al mare, infatti durante l’estate amano passare il tempo in spiaggia. Max si è adattato in fretta a questa nuova vita. Era felice di poter passare il tempo in acqua a giocare e divertirsi.

Una mattina, è avvenuto il grave episodio che ha sconvolto tutti. Un ragazzo era andato molto lontano dalla riva. Tuttavia, nel giro di pochi istanti è rimasto intrappolato nella corrente e non riusciva più a tornare indietro.

CREDIT: FACEBOOK

Ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto ed è proprio a quel punto che Max, è intervenuto. Il cane si è tuffato in mare ed è andato di corsa verso di lui. Alla fine è riuscito a riportarlo a riva, grazie al suo giubbetto.